OnePlus Watch 3 raddoppia: nuove funzioni avanzate e sarà anche Pro!

Dopo il primo avvistamento “certo” dedicato al prossimo indossabile di OnePlus, ora le cose si fanno ancora più interessanti. L’applicazione ufficiale di OPPO dedicata alla salute ha svelato varie novità in arrivo, a cominciare dall’esistenza di OnePlus Watch 3 Pro, versione potenziata del wearable (ma di cui sappiamo ancora poco).

OnePlus Watch 3 e Watch 3 Pro: due indossabili in arrivo, quali saranno le nuove funzioni dedicate alla salute

Dopo gli ottimi OnePlus Watch 2 e Watch 2R (entrambi dotati di Wear OS) la compagnia cinese si prepara ad un doppio debutto. Secondo quanto emerso dal codice dell’applicazione OHealth sono in arrivo ben due smartwatch: oltre la modello standard (già protagonista di immagini e indiscrezioni) ci sarebbe anche il fratello maggiore OnePlus Watch 3 Pro. Entrambi gli orologi dovrebbero debuttare anche sotto il marchio di OPPO, come successori di Watch X: il codice dell’app mostra anche l’esistenza degli inediti OPPO Watch X2, X2 46 mm e X2 Pro.

Tornando al modello targato OnePlus, per ora non ci sono dettagli in merito alle differenze tra Watch 3 e 3 Pro. Comunque hanno fatto capolino novità sulle funzionalità che sarebbero presenti a bordo di entrambi; anche in questo caso le anticipazioni arrivano dall’analisi dell’app di OPPO dedicata a salute e fitness. I nuovi smartwatch avranno il supporto alla funzione ECG, il rilevamento della fibrillazione atriale e il monitoraggio della temperatura (tramite il polso). Per quest’ultima feature, sarebbe necessario dormire almeno 5 giorni di seguito tenendo l’orologio al polso.

Tra le aggiunte software ci sarebbe il “Checkup in 60 secondi“, ossia una scansione rapida della salute del cuore tramite l’analisi dei datti ottenuti tramite il rilevamento della frequenza cardiaca, dell’elasticità dei vasi sanguigni, del russamento durante il sonno, dell’età vascolare, dei livelli di SpO2, della temperatura del polso e dei risultati dell’ECG.

Al momento non è dato di sapere quando arriveranno i nuovi Watch 3 e 3 Pro: il prossimo grande evento Global del brand vedrà protagonisti OnePlus 13 e 13R (il 7 gennaio) ma per ora non è dato di sapere se ci saranno anche i due orologi.

