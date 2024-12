POCO Pad ufficiale in Italia: il nuovo tablet debutta a sorpresa, in promo lancio

Dopo il debutto limitato in alcuni paesi (in versione Wi-Fi e 5G), ecco che il primo tablet di POCO arriva a sorpresa anche in Italia. POCO Pad è disponibile nello store ufficiale di Xiaomi, ad un prezzo contenuto in offerta lancio: ecco tutti i dettagli, insieme ai bundle da sfruttare insieme all’acquisto del terminale.

POCO Pad debutta in Italia: prezzo e novità del nuovo tablet budget di Xiaomi

Crediti: POCO

Le specifiche di POCO Pad in Italia non cambiano rispetto a quanto visto in precedenza: siamo alle prese con un buon tablet, dal rapporto qualità/prezzo equilibrato. Il design è sobrio ed essenziale, senza colori o moduli fotografici appariscenti: c’è una singola fotocamera posteriore da 8 MP accompagnata dal flash LED, un modulo selfie da 8 MP ed un ampio schermo. Quest’ultimo offre una visione nitida e dettagliata: parliamo di un pannello LCD da 12,1″ 2.5K fino a 600 nit di luminosità, con rapporto in 16:10, frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, supporto Dolby Vision e campionamento del tocco a 240 Hz. Buono per contenuti multimediali e giochi, dotato anche di tripla certificazione TÛV (contro l’affaticamento degli occhi a causa l’emissione di luci blu).

Crediti: POCO

A muovere il tutto troviamo il chipset Snapdragon 7s Gen 2, accompagnato da 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione (espandibile via Micro SD). La batteria è una capiente unità da 10.000 mAh, con il supporto alla ricarica rapida cablata da 33W. Ovviamente il software a bordo è Xiaomi HyperOS, con Android 14. Il prezzo di POCO Pad è di 299,9€: tuttavia il tablet è in offerta lancio a 249,9€, con la possibilità risparmiare altri 20€ tramite un Coupon per nuovi utenti dello store Xiaomi. Inoltre sono previsti tre bundle, tutti attivi fino al 31 dicembre: basta aggiungere una cifra precisa per ricevere un accessorio a prezzo scontato.

+12,9€ e ricevi Redmi Pad Pro Cover

+29,9€ e ricevi Redmi Smart Pen

+34,9€ e ricevi Redmi Pad Pro Keyboard

POCO Pad – Scheda tecnica

dimensioni di 280 x 181,85 x 7,52 mm per un peso di 571 grammi

display LCD a 12 bit da 12,1″ 2.5K (2.560 x 1.600 pixel) in 16:10, con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità di picco di 600 nit, protezione Gorilla Glass 3

a da (2.560 x 1.600 pixel) in 16:10, con refresh rate a , campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità di picco di 600 nit, protezione Gorilla Glass 3 Riconoscimento facciale 2D

Raffreddamento passivo

SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 a 4 nm Samsung

a 4 nm Samsung CPU octa-core (4* Cortex-A78 @ 2.4 GHz + 4* Cortex-A55 @ 1.95 GHz)

+ 4* Cortex-A55 @ 1.95 GHz) GPU Adreno 710

8 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 256 GB di storage UFS 2.2 espandibile tramite micro SD

di storage UFS 2.2 espandibile tramite micro SD batteria da 10.000 mAh con ricarica da 33W

con ricarica da fotocamera da 8 MP (f/2.0)

(f/2.0) selfie camera da 8 MP (f/2.28)

(f/2.28) Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, 4 Speaker stereo, USB-C 2.0, ingresso mini-jack

Android 14 tramite Xiaomi HyperOS

