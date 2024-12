Le migliori app dell’anno per iPhone e iPad: ecco i vincitori degli App Store Award 2024

Come ogni anno, si rinnova la tradizione che vede Apple premiare le migliori app per iPhone e iPad che si sono contraddistinte negli ultimi 365 giorni. Tornano in questi giorni, infatti, gli App Store Award 2024 che vedono ben 45 finalisti in 12 diverse categorie, per assegnare la palma di migliore app per dispositivi mobile.

Apple annuncia i vincitori degli App Store Award 2024

Crediti: Apple

Quest’anno la protagonista indiscussa è stata l’intelligenza artificiale, ma Apple ha deciso di premiare le app che hanno in qualche modo migliorato l’esperienza d’uso di iPhone ed iPad senza sfruttare in modo eccessivo questo nuovo strumento. Tra le migliori app per iPhone spicca infatti Kino, un editor video, mentre per iPad è stato premiato anche l’intrattenimento per la famiglia con Bluey: Giochiamo. Di seguito la lista completa dei candidati e i vincitori tra le app e giochi per smartphone e tablet.

App iPhone dell’anno

Kino (Vincitore)

(Vincitore) Runna

Tripsy

Gioco iPhone dell’anno

AFK Journey (Vincitore)

(Vincitore) The WereCleaner

Zenless Zone Zero

App iPad dell’anno

Bluey: Giochiamo

Moises (Vincitore)

(Vincitore) Procreate Dreams

Gioco iPad dell’anno

Assassin’s Creed Mirage

Disney Speedstorm

Squad Busters (Vincitore)

Gioco Apple Arcade dell’anno

Balatro+ (Vincitore)

(Vincitore) Outlanders 2

Sonic Dream Team

