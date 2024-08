POCO Pad 5G ufficiale: è il tablet per chi non vuole il telefono

Arriva il giorno della presentazione per POCO Pad 5G, il secondo tablet del sotto-marchio Xiaomi che però ha poco per differenziarsi dal modello precedentemente lanciato. Per offrire un catalogo quanto più completo possibile, POCO si è adeguata a Xiaomi e Redmi e ha aggiunto una variante dotata di connettività mobile.

Xiaomi presenta POCO Pad 5G, ma lo conosciamo già sotto “falso” nome

Prima di tutto, sì: POCO Pad 5G è il rebrand di Redmi Pad Pro 5G, del quale ripropone la stessa scheda tecnica. Rispetto a POCO Pad, a sua volta rebrand di Redmi Pad Pro, l’unica differenza riguarda la presenza di un modem 5G, che assieme allo slot dual SIM permette all’utente di utilizzarlo per navigare anche lontano da reti Wi-Fi.

Facendo un rapido riepilogo, POCO Pad 5G misura 280 x 181,9 x 7,5 mm, pesa 568 grammi e integra un display LCD Dolby Vision da 12,1″ 2.5K (2.560 x 1.600 pixel) in 16:10 con refresh rate a 120 Hz, luminosità di 600 nits e vetro Gorilla Glass 3; ha il supporto allo stylus per disegnare e prendere appunti, ed è disponibile anche una tastiera in stile notebook.

È alimentato dallo Snapdragon 7s Gen 2 e da una batteria da 10.000 mAh a 33W, ci sono fotocamere da 8 MP sia davanti che dietro, software Android 14 con HyperOS 1.0, slot microSD, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, 4 speaker stereo, GPS e USB-C 2.0.

POCO Pad 5G è disponibile in India ai prezzi di 23.999 Rs (257€) per la variante da 8/128 GB e di 25.999 Rs (278€) per quella da 8/256 GB. Arriverà in Italia? Difficile dirlo: seppur Redmi Pad Pro e POCO Pad siano lo stesso oggetto, sono entrambi disponibili nel nostro mercato, vedremo se accadrà lo stesso con il modello 5G.

