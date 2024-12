Apple lancia iOS 18.2: tutte le novità disponibili in Italia

Dopo un piccolo ritardo sulla tabella di marcia e l’arrivo di ben due versioni RC, Apple pubblica finalmente l’aggiornamento di iOS 18.2 per tutti. Questa seconda grande patch per il sistema operativo di iPhone si occupa principalmente di migliorare le funzionalità di Apple Intelligence, che purtroppo non sono ancora disponibili in Italia. Le novità, però, non mancano e l’installazione è consigliata a tutti, anche senza intelligenza artificiale.

Apple Intelligence migliora, ma l’Italia dovrà attendere ancora

iOS 18.2 è disponibile a partire da oggi per tutti gli iPhone precedentemente compatibili con iOS 18, ma non tutte le nuove funzionalità sono immediatamente disponibili per tutti. Apple Intelligence, infatti, guadagna numerose nuove funzioni, che però sono disponibili per il momento negli Stati Uniti e (da oggi) nel Regno Unito. Per l’arrivo dell’AI in Italia dovremo attendere il mese di aprile. Di seguito, trovate tutte le novità disponibili per iOS 18.2 nel nostro paese.

Controllo fotocamera (iPhone 16)

Il comando di scatto a due fasi ti consente di fissare la messa a fuoco e l’esposizione quando premi leggermente il controllo fotocamera.

Foto

Miglioramenti alla visualizzazione dei video, tra cui la possibilità di scorrere fotogramma per fotogramma e un’impostazione per disattivare la riproduzione in loop automatica.

Miglioramenti alla navigazione nella vista Raccolte, tra cui la possibilità di scorrere verso destra per tornare alla vista precedente.

La cronologia degli album “Visualizzati di recente” e “Condivisi di recente” può essere cancellata.

L’album Preferiti viene mostrato anche nella raccolta Altro, oltre che in “Raccolte in evidenza”.

Safari

Nuove immagini di sfondo per personalizzare la pagina di apertura di Safari.

La funzionalità di importazione ed esportazione ti consente di esportare i dati di navigazione da Safari e di importarli da un’altra app.

Quando possibile, viene data la priorità al protocollo HTTPS per gli URL.

L’attività in tempo reale per il download dei file mostra l’avanzamento nella Dynamic Island e sulla schermata Home.

L’aggiornamento include anche i seguenti miglioramenti e risoluzioni di problemi:

Memo Vocali supporta la registrazione con più livelli, che ti consente di aggiungere la tua voce su un’idea esistente per una canzone senza dover usare le cuffie, per poi importare i tuoi progetti a doppia traccia direttamente in Logic Pro (iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max).

“Condividi la posizione dell’oggetto” in Dov’è ti aiuta a individuare e recuperare gli oggetti smarriti condividendo in modo facile e sicuro la posizione di un AirTag o di un accessorio compatibile con la rete Dov’è con terze parti fidate, ad esempio una compagnia aerea.

Le categorie preferite in Podcast ti consentono di scegliere quelle che ti interessano di più e ottenere consigli rilevanti che puoi visualizzare comodamente nella libreria.

La pagina di ricerca personalizzata in Podcast mette in evidenza le categorie più rilevanti e le raccolte scelte appositamente per te.

La funzionalità “Test dell’udito” è supportata sugli AirPods Pro 2 nei seguenti paesi: Cechia, Cipro, Emirati Arabi Uniti, Francia, Italia, Lussemburgo, Regno Unito, Romania e Spagna.

La funzionalità “Apparecchio acustico” è supportata sugli AirPods Pro 2 negli Emirati Arabi Uniti.

Le quotazioni pre‑apertura in Borsa ti consentono di tenere traccia dei ticker NASDAQ e NYSE prima dell’apertura dei mercati.

È stato risolto un problema per il quale le foto scattate di recente non comparivano immediatamente nella griglia che mostra tutte le foto.

È stato risolto un problema per cui le foto scattate in modalità Notte in Fotocamera potevano apparire sfuocate in caso di lunga esposizione (iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max).

Per effettuare l’aggiornamento non dovrete far altro che recarvi in “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software” dove vi verrà notificata la disponibilità del nuovo aggiornamento ad iOS 18.2. Se non avete fretta di installare questa nuova versione, potete anche attendere la notifica che vi mostrerà la disponibilità dell’aggiornamento.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le