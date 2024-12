Il 2025 inizia coi fuochi d’artificio: Xiaomi Pad 7 diventa Global tra pochissimo

I primi mesi del 2025 saranno particolarmente intensi sia per i Mi Fan internazionali che per gli amanti del tech in generale. Dopo le conferme delle scorse ore è arriva un’altra notizia: Xiaomi Pad 7 è pronto per il debutto Global, previsto per i primi giorni di gennaio!

Xiaomi Pad 7 Global ha una data di presentazione ma per noi italiani ci sarà da attendere

Crediti: Xiaomi

La data di presentazione di Xiaomi Pad 7 in versione Global è fissata per il 10 gennaio 2025: un giorno vicinissimo, ma purtroppo per noi italiani si tratta del lancio per il mercato indiano. Non ci sono ancora dettagli per gli altri paesi ma è da escludere una presentazione alle nostre latitudini, almeno per ora: Xiaomi ha confermato la presentazione italiana di POCO X7 e X7 Pro il 9 gennaio ed è improbabile che lancerà il suo nuovo tablet insieme a due telefoni di un marchio partner. Bisognerà pazientare, ma non è dato di sapere quanto; l’attuale Pad 6 è arrivato a luglio 2023 e sembra passata un’eternità da allora. Probabilmente, vista forbice temporale così ampia, non dovremo attendere troppo: il MWC 2025 potrebbe essere l’occasione perfetta per una presentazione in Europa, ovviamente insieme a Xiaomi 15. Comunque questa è solo un’ipotesi e come al solito l’ultima parola spetta alla casa di Lei Jun.

Crediti: Xiaomi

Tornando al nuovo tablet, quasi sicuramente arriverà solo Xiaomi Pad 7 mentre il fratello maggiore Pad 7 Pro resterà un’esclusiva cinese (ormai è una tradizione). Inoltre ci sarà anche la pratica cover con tastiera, sottile ed utile per un’esperienza desktop. Gennaio non è solo il mese di Xiaomi: ricordiamo che arriveranno anche OnePlus 13 e 13R (in Italia) e OPPO Reno 13 e 13 Pro (Global). Insomma, davvero tanta roba!

Xiaomi Pad 7 – Scheda tecnica

Dimensioni di 251.22 x 173.42 x 6.18 mm per un peso di 500 grammi

Raffreddamento passivo

Display LCD da 11,2″ 3.2K (3200 x 2136 pixel) con refresh rate a 144 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz e fino a 800 nit di luminosità, profondità colore a 12 bit e 345 PPI

(3200 x 2136 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 240 Hz e fino a 800 nit di luminosità, profondità colore a 12 bit e 345 PPI SoC Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, TMSC 4nm

CPU octa-core 1 x 2,8 GHz Cortex-X4 + 4 x 2,6 GHz Cortex-A720 + 3 x 1,9 GHz Cortex-A520

GPU Adreno 732

8/12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 128/256 GB di storage UFS 4.0

di storage UFS 4.0 Batteria da 8.850 mAh con ricarica da 45W

con ricarica da Supporto Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, USB-C

Fotocamera da 13 MP f/2.2 con PDAF

f/2.2 con PDAF Selfie camera da 8 MP f/2.28

f/2.28 Software Android 15 con Xiaomi HyperOS 2

