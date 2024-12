POCO X7 e X7 Pro stanno arrivando in Italia e sono già in sconto

Xiaomi annuncia il debutto in Italia dei nuovi mid-range POCO X7 e X7 Pro: ci sono le prime immagini ufficiali (che confermano il design già trapelato da vari giorni) ed è subito disponibile un buono sconto. Ecco tutti i dettagli dell’iniziativa per il nostro paese!

POCO X7 e X7 Pro hanno una data d’uscita in Italia e sono subito in sconto: ecco tutti i dettagli della promozione

Nelle scorse ore Xiaomi ha confermato la data di presentazione di POCO X7 e X7 Pro: si tratta a tutti gli effetti dei primi modelli Global del nuovo anno, in arrivo sia a livello internazionale che in Italia il prossimo 9 gennaio 2025. L’evento di lancio si terrà online dalle ore 13 tramite i canali social del brand: sicuramente ci saranno i due telefoni, già confermati con tanto di immagini, ma non è dato di sapere se verranno annunciati anche altri prodotti. I prezzi saranno svelati al termine dell’evento, ma è già possibile approfittare di alcuni vantaggi promozionali: effettuando la registrazione tramite questa pagina potrai ricevere un buono sconto del 10%; inoltre condividendo la pagina dell’evento potrai ottenere 50 Mi Point (tutti i dettagli sono all’interno della stessa).

Per quanto riguarda le varie caratteristiche dei due smartphone, grazie ai leak sappiamo quasi tutto: il piccolo della serie dovrebbe avere dalla sua il Dimensity 7300-Ultra, poco più di 5.000 mAh di batteria, la ricarica da 45W ed una fotocamera da 50 MP; il fratello maggiore alzerebbe il tiro con il Dimensity 8400-Ultra, ben 6.000 mAh di batteria e il supporto alla ricarica rapida da ben 90W.

