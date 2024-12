Netflix perde popolarità in Italia: gli utenti preferiscono Prime Video e Now

Anche per il 2024, Netflix si conferma il servizio di streaming più popolare in Italia, ma con numeri che dovrebbero far preoccupare molto il colosso statunitense. Nel report di AGCOM dell’ultimo anno (con dati aggiornati fino a settembre 2024), infatti, emerge come gli utenti stiano migrando sempre più verso altre piattaforme e servizi, facendo registrare un grande crescita soprattutto per Prime Video e NOW TV (Sky).

In Italia ci sono più di 8 milioni di utenti Netflix, ma il numero sta scendendo

Nel 2024, Netflix ha perso in Italia oltre il 7% di utenti unici rispetto al 2023, facendo segnare un netto di 8.1 milioni di accessi. Ottimi risultati, invece, per Prime Video che, complice anche l’inclusione del servizio in Amazon Prime, vede una crescita superiore all’8% rispetto allo scorso anno, con un totale di 7 milioni di utenti unici. Enorme crescita invece per NOW TV, che quest’anno ha fatto segnare quasi +29%, sfondando abbondantemente la soglia del milione di utenti.

Netflix : 8.1 milioni di utenti fino a settembre 2024 (-7.3% rispetto al 2023)

: 8.1 milioni di utenti fino a settembre 2024 (-7.3% rispetto al 2023) Prime Video : 7 milioni di utenti fino a settembre 2024 (+8.1% rispetto al 2023)

: 7 milioni di utenti fino a settembre 2024 (+8.1% rispetto al 2023) Disney+ : 3.6 milioni di utenti fino a settembre 2024 (+4.6% rispetto al 2023)

: 3.6 milioni di utenti fino a settembre 2024 (+4.6% rispetto al 2023) NOW: 1.4 milioni di utenti fino a settembre 2024 (+28.7% rispetto al 2023)

Sono dati che potrebbero far preoccupare molto il colosso statunitense, ma far sorridere gli utenti di tutto il mondo. Una maggiore competizione, infatti, potrebbe finalmente portare a contenuti di maggiore qualità per tutti.

