Xiaomi Pad 6, il nuovo tablet arriva in Italia: prezzi ufficiali

Aggiornamento 10/07: dopo qualche giorno di “mistero”, sono stati annunciati i prezzi ufficiali per Xiaomi Pad 6 in Italia, trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

Come avvenne con la scorsa generazione, anche questa volta abbiamo atteso un mese dopo il lancio cinese e finalmente Xiaomi Pad 6 è stato presentato ufficialmente anche in Italia. È passato meno di un anno dal lancio dell'ultima versione da 12.4″ e quasi 2 dalla serie Pad 5, perciò vediamo quali sono le differenze con il suo successore.

Il tablet Xiaomi Pad 6 arriva ufficialmente anche in Italia: novità e prezzi

Xiaomi Pad 6 mantiene quasi del tutto invariate le dimensioni, con uno schermo IPS LTPS da 11″ 2.8K, e oltre alla risoluzione (prima 2.5K) sale il refresh rate che da 120 passa a 144 Hz, per un pannello con supporto HDR10 e Dolby Vision e protezione Gorilla Glass 3. La piattaforma hardware è sempre firmata Qualcomm ma non è più lo Snapdragon 860 ma il più recente Snapdragon 870, con CPU octa-core Kryo 585 fino a 3,2 GHz, GPU Adreno 650, memorie da 6/8 GB di RAM LPDDR5, 128/256 GB di ROM UFS 3.1 non espandibile e una batteria da 8.840 mAh con ricarica rapida 33W. Il comparto multimediale ritrova quattro speaker stereo e fotocamere da 13 e 8 MP, la connettività include Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB-C 3.2 Gen 1 con uscita video 4K 60 fps e software MIUI 14 for Pad. Come ogni buon tablet che si rispetti, anche a questo giro non mancano Smart Pen e Pad Keyboard per avere pennino e tastiera a espanderne le funzionalità.

Disponibile nelle colorazioni Gold, Gravity Gray e Mist Blue, Xiaomi Pad 6 è disponibile in Italia al prezzo di 449,90€ per la variante da 8/256 GB, in early bird fino al 23 luglio al costo di 399,90€; per gli accessori, il prezzo di stylus e tastiera ammontano a 95€ e 105€. Mancano però i prezzi delle varianti da 6/128 GB e 8/128 GB (li aggiungeremo non appena disponibili), e ancora una volta niente Xiaomi Pad 6 Pro, che rimane quindi un'esclusiva del mercato cinese.

nel nostro volantino settimanale

⭐️ Scopri le