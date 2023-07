I tablet NPAD scendono di prezzo per il Prime Day: si parte da meno di 70€!

L'evento dell'anno è infine giunto: i giorni dell'11 e 12 luglio sono dedicati all'Amazon Prime Day 2023, con sconti super convenienti anche per i tablet NPAD. I terminali targati N-One (che abbiamo imparato ad apprezzare per il loro rapporto qualità/prezzo e la cura per i dettagli) sono in offerta sull'e-commerce più famoso al mondo, ma c'è spazio anche per un paio di occasioni niente male disponibili su AliExpress!

N-One NPAD presenta le offerte per l'Amazon Prime Day 2023 (ma c'è spazio anche per AliExpress)

Crediti: Teclast

Se siete in cerca di un tablet economico e completo, allora i prodotti N-One NPAD sono la soluzione adatta: si tratta di dispositivi dal look premium, dotati di buone specifiche e prezzi super convenienti grazie agli sconti in occasione del Prime Day di Amazon. Tablet fluidi ed affidabili, acquistati in sconto e con tutti i benefici del servizio Prime: questo è il momento perfetto per comprare il vostro nuovo tablet da portare in vacanza (visto il periodo in cui ci troviamo)! Andiamo a scoprire quali sono i modelli in promozione.

N-One NPAD Plus è un tablet Android che punta in alto, grazie al processore octa-core MediaTek MTK8183 e al display InCell immersivo da 10,4″ con risoluzione 2K. Il tutto è accompagnato da 8 GB di RAM e 128 GB di storage; per gli amanti delle foto sono presenti un sensore da 13 MP ed un modulo selfie da 5 MP. Il dispositivo scende a soli 99€ su Amazon, grazie al codice sconto J3JVB9WP!

Crediti: Teclast

Volete acquistare un nuovo tablet ma puntate al massimo risparmio? N-One NPAD S è il modello perfetto per voi: economico e compatto, dotato di uno schermo IPS da 10,1″, processore MTK8183, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna. Insomma ci sono tutti gli ingredienti per un'esperienza immersiva e fluida, votata al multitasking. In questo caso il prezzo è super ghiotto: basta utilizzare il coupon I7DJTKTW e il prezzo sarà di soli 69,63€!

I tablet N-One non sono in offerta solo su Amazon: le occasioni per spendere meno continuano anche su AliExpress con due modelli d'eccezione.

Crediti: Teclast

NPAD Pro è uno dei terminali di punta del brand: dotato di uno schermo da 10,4″ con risoluzione 2K, in tablet è mosso dal processore octa-core UNICOS T616 ed offre ben 8 GB di RAM (e 128 GB di storage). Massima fluidità, zero problemi ed un display impeccabile per guardare tante serie TV. Inoltre è presente sia la connettività WiFi che uno slot SIM per il 4G LTE mentre grazie alla ricarica rapida da 18W, il dispositivo sarà pronto in poco tempo. NPAD Pro scende a 109,9€ su AliExpress, grazie al coupon AEBYJ6279C6L.

Crediti: Teclast

La nostra panoramica si conclude con NPAD Air: bello, economico e perfetto per restare sempre connessi. Il dispositivo è in offerta su AliExpress a soli 79,32€ con il codice sconto EJUYBH4JNL88 ed è dotato del supporto SIM per la connettività 4G LTE. Il tablet offre anche un ampio schermo IPS da 10,1″, un processore UNISOC T310, 8/64 GB di memorie e (immancabile) il WiFi.

Non perdere le offerte NPAD dedicate all'Amazon Prime Day e le nuove occasioni su AliExpress: i tablet N-One scendono a prezzi imbattibili, ma solo per un periodo limitato di tempo! E non dimenticate di utilizzare i codici sconto per risparmiare, così come i coupon Amazon direttamente in pagina (dove disponibili).

Contenuto realizzato in collaborazione con N-One.

nel nostro volantino settimanale

⭐️ Scopri le