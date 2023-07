Google Pixel Fold fatto a pezzi e smontato: il foldable non sopravvive ai test

Il popolare youtuber JerryRigEverything ha messo le mani sul nuovo Google Pixel Fold e al pieghevole di Big G non deve essere piaciuto per niente il trattamento che gli ha riservato. Il test di resistenza e il successivo teardown messo in atto dallo youtuber hanno evidenziato un elevata fragilità dello smartphone, che non è riuscito a resistere quasi a nessuna delle torture che hanno reso celebre Jerry.

Test di resistenza e teardown: JerryRigEverything mette a dura prova Google Pixel Fold

Google Pixel Fold è arrivato sul mercato statunitense solo da qualche settimana, ma le prime avvisaglie di possibili problemi di assemblaggio sono arrivate fin da subito. Lo smartphone, una volta finito nelle mani di JerryRigEverything non è affatto sopravvissuto al test di resistenza, riportando danni fatali in ogni occasione.

Il test condotto sul foldable ha evidenziato una grande fragilità da parte di Pixel Fold: lo smartphone, infatti, può essere facilmente piegato al contrario, con la cerniera che si accartoccia su se stessa. Lo schermo si allenta a tal punto da staccarsi, mentre la resistenza a graffi e calore è pressocché nulla.

Quella che ne è seguita è stata più un'autopsia che un teardown, ma offre comunque una buona panoramica della tecnologia utilizzata da Google per la creazione del suo primo smartphone pieghevole. Per fortuna, i pezzi di ricambio che serviranno a Jerry per rimettere a posto il Pixel Fold potranno essere trovati anche su iFixit.

