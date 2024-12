Il 2025 comincerà col botto: OPPO Reno 13 e 13 Pro Global in arrivo

I nuovi OPPO Reno 13 e 13 Pro in versione Global sono protagonisti dei primi teaser ufficiali: il lancio è dietro l’angolo ed arrivano anche alcune conferme su design e caratteristiche dei due modelli.

OPPO Reno 13 e Reno 13 Pro Global stanno arrivando: ecco le prime conferme dai teaser ufficiali della serie

La serie Reno 13 Global, con il modello standard nella colorazione esclusiva Luminous Blue – Crediti: OPPO

Manca ancora una data di presentazione, ma sappiamo che OPPO Reno 13 e Reno 13 Pro Global sono molto vicini al debutto. Il mese d’uscita è gennaio 2025, quindi dovremo pazientare solo poche settimane; al momento il lancio è previsto in India e vari mercati internazionali, ma non è dato di sapere se i due smartphone faranno subito capolino in Europa e in Italia.

Crediti: OPPO

Intanto i primi poster ufficiali confermano che il design dei telefoni sarà uguale a quello delle controparti cinesi (anche se ci sarà una colorazione esclusiva Luminous Blue per Reno 13). Tuttavia ci sono ancora dubbi sulle specifiche, anche se i benchmark di Reno 13 Pro Global (siglato CPH2697) fanno ben sperare: il dispositivo è stato avvistato su Geekbench con quello che sembra essere il Dimensity 8350, lo stesso SoC dei cugini cinesi.

Crediti: Geekbench

Ricordiamo che OPPO Reno 12 e Reno 12 Pro presentano delle differenze tra i modelli cinesi e quelli internazionali: cambia il chipset ed anche il comparto fotografico cambia (in parte). I nuovi dispositivi della serie Reno 13 sono usciti di recente in Cina e al momento non è dato di sapere se le versioni Global saranno differenti come avvenuto con la scorsa generazione.

