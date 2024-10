Xiaomi Pad 7 e 7 Pro ufficiali: chip Snapdragon per prestazioni da top di gamma

In occasione della presentazione ufficiali dei nuovi flagship della compagnia cinese sono stati annunciati anche i nuovi Xiaomi Pad 7 e 7 Pro, le nuove versioni dei tablet di punta del celebre brand di Lei Jun. Con un design che ricalca quello delle precedenti generazioni, l’hardware viene aggiornato per garantire prestazioni da top di gamma per entrambi i dispositivi, che ovviamente potranno sfruttare anche il nuovo HyperOS 2 e il supporto alle tastiere magnetiche.

Xiaomi Pad 7 e 7 Pro: tutto quello che c’è da sapere

Xiaomi Pad 7 fa sfoggio di un display LCD da 11.2″ con risoluzione 3.2K (3200 x 2136 pixel), con refresh rate da 144 HZ, 345 PPI, luminosità fino a 800 nit e certificazione TUV per l’emissione ridotta della luce blu. Le dimensioni del tablet sono pressoché identiche a quelle del modello precedente, con una scocca che in questa occasione si tinge di nero, verde e azzurro. Ad alimentare il tablet troviamo il chipset Snapdragon 7+ Gen 3 di Qualcomm, realizzato da TSMC a 4 nm, con CPU octa-core fino a 2.8 GHz e GPU Adreno.

I tagli di memoria, in questo caso, prevedono 8/12 GB di RAM LPDDR5X e 128/256 GB di spazio di archiviazione su UFS 4.0. Per il comparto fotografico, invece, ritroviamo il sensore posteriore da 13MP (f/2.2 PDAF) con obiettivo ultra grandangolare anteriore (per i selfie) da 8 MP (f/2.28), in grado di scattare foto e riprendere video ad una risoluzione di 4K/30 FPS. Il tablet, inoltre, è dotato di Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.4, mentre l’autonomia fa un piccolo passo in avanti con una batteria da 8.850 mAh e ricarica rapida USB-C fino a 45W.

Xiaomi Pad 7 Pro è dotato del medesimo display del fratello minore, con i cambiamenti principali che avvengono direttamente sotto la scocca e nel comparto fotografico. In questo caso, infatti, abbiamo a disposizione le prestazioni del chipset Snapdragon 8s Gen 3, prodotto sempre da TSMC a 4nm, con CPU octa-core fino a 3.0 GHz e GPU Adreno, affiancato da 8/12 GB di RAM LPDDR5X e 128/256/512 GB di spazio di archiviazione su memoria UFS 4.0.

Per la connettività troviamo un sostanzioso upgrade, con Wi-Fi 7 fino a 5 Gbps e Bluetooth 5.4 (seppur questa specifica resti ancora da confermarsi, data l’assenza nella scheda tecnica ufficiale). Migliora anche il comparto fotografico, con un sensore principale posteriore da 50 MP (f/1.8 PDAF) con una fotocamera frontale da 32 MP (f/2.2). Per la batteria abbiamo a disposizione un’unità da 8.850 mAh, con ricarica rapida USB-C fino a 67W. Entrambi i tablet, inoltre, sono alimentati da Android 15 con HyperOS 2.

Xiaomi Pad 7 – Scheda tecnica

Dimensioni di 251.22 x 173.42 x 6.18 mm per un peso di 500 grammi

Raffreddamento passivo

Display LCD da 11,2″ 3.2K (3200 x 2136 pixel) con refresh rate a 144 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz e fino a 800 nit di luminosità, profondità colore a 12 bit e 345 PPI

(3200 x 2136 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 240 Hz e fino a 800 nit di luminosità, profondità colore a 12 bit e 345 PPI SoC Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, TMSC 4nm

CPU octa-core 1 x 2,8 GHz Cortex-X4 + 4 x 2,6 GHz Cortex-A720 + 3 x 1,9 GHz Cortex-A520

GPU Adreno 732

8/12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 128/256 GB di storage UFS 4.0

di storage UFS 4.0 Batteria da 8.850 mAh con ricarica da 45W

con ricarica da Supporto Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, USB-C

Fotocamera da 13 MP f/2.2 con PDAF

f/2.2 con PDAF Selfie camera da 8 MP f/2.28

f/2.28 Software Android 15 con Xiaomi HyperOS 2

Xiaomi Pad 7 Pro – Specifiche tecniche

Dimensioni di 251.22 x 173.42 x 6.18 mm per un peso di 500 grammi

Raffreddamento passivo

Display LCD da 11,2″ 3.2K (3200 x 2136 pixel) con refresh rate a 144 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz e fino a 800 nit di luminosità, profondità colore a 12 bit e 345 PPI

(3200 x 2136 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 240 Hz e fino a 800 nit di luminosità, profondità colore a 12 bit e 345 PPI SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, TMSC 4nm

CPU octa-core 1 x 3,0 GHz Cortex-X4 + 4 x 2,8 GHz Cortex-A720 + 3 x 2,0 GHz Cortex-A520

GPU Adreno 735

8/12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 128/256/512 GB di storage UFS 4.0

di storage UFS 4.0 Batteria da 8.850 mAh con ricarica da 45W

con ricarica da Supporto Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C

Fotocamera da 50 MP f/1.8 con PDAF

f/1.8 con PDAF Selfie camera da 32 MP f/2.2

f/2.2 Software Android 15 con Xiaomi HyperOS 2

Xiaomi Pad 7 e 7 Pro – Prezzi e disponibilità

Xiaomi Pad 7 è disponibile da oggi in Cina al prezzo di partenza di circa 155€ (1199 yuan) per la versione base da 8/128 GB, fino ad arrivare a circa 335€ (2599 yuan) per la configurazione top da 12/256 GB.

Stesso discorso per Xiaomi Pad 7 Pro, anch’esso disponibile da oggi in Cina, che però offre un prezzo di partenza di circa 310€ (2399 yuan) per la versione base da 8/128 GB, con la configurazione top di gamma da 12/512 GB che viene offerta al pubblico a circa 455€ (3499 yuan).

