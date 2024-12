Questo mouse wireless UGREEN è colorato e compatto, a meno di 20€

La settimana di offerte di Banggood comincia all’insegna del risparmio tech per la tua scrivania: il mouse UGREEN MU102 è wireless, ha un look accattivante, è fluido e compatibile con tanti sistemi, ad un prezzo davvero stracciato. Un’occasione imperdibile, spendendo meno di 20€!

Codice sconto UGREEN MU102: il mouse wireless compatto, dallo stile colorato e dal prezzo super conveniente

Crediti: UGREEN

Il prezzo del mouse wireless UGREEN MU102 scende a 17,3€ in offerta lampo su Banggood: si tratta di una cifra particolarmente ghiotta, tenendo a mente che abbiamo a che fare con un brand conosciuto (specializzato proprio in accessori tech) ed un dispositivo dal look colorato ed accattivante. Il mouse – ricordiamo, senza fili – è disponibile nella colorazione blu (elegante e raffinata) e in quella rosa, con toni pastello delicati ed allegri.

Crediti: UGREEN

Il dispositivo è dotato sia di connettività Bluetooth che Wi-Fi 2.4G e può essere collegato anche tramite il suo ricevitore (incluso nella confezione). C’è una batteria integrata da 500 mAh per un’autonomia di circa 3 mesi (in base all’utilizzo), una porta Type-C per la ricarica, DPI regolabili (4 livelli, fino a 4.000 DPI); è compatibile con Android, iOS, Windows, MacOS, Linux e Chrome OS ed è dotato di pulsanti silenziosi. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

