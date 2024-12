OnePlus 13 presto in Italia: ecco la data di presentazione

Finalmente spunta una data: il nuovo top di gamma OnePlus 13 è in dirittura d’arrivo a livello Global, anche in Italia. Sarà il primo flagship internazionale del 2025 e – teniamo le dita incrociare – non arriverà da solo: ecco cosa sappiamo e tutte le novità sul prossimo top!

OnePlus 13 è in arrivo in Italia: ecco la data di presentazione e speriamo che ci sarà anche una gradita sorpresa

La data di presentazione di OnePlus 13 in versione Global è fissata per il 7 gennaio 2025, quindi subito dopo le feste. I teaser internazionali offrono un indizio importantissimo: si parla infatti di una serie di smartphone e non di un singolo modello. Ovviamente è un riferimento a OnePlus 13R, flagship killer già ampiamente anticipato da numerose indiscrezioni e gemello internazionale del cinese Ace 5. Resta da vedere se il modello 13R arriverà anche in Italia: teniamo le dita incrociate!

Per quanto riguarda le caratteristiche di OnePlus 13, in realtà sappiamo già tutto: il top di gamma è stato ufficializzato in Cina ad ottobre ed arriverà alle nostre latitudini senza stravolgimenti (si spera). Per saperne di più, ecco il nostro approfondimento; inoltre il flagship è già acquistabile da store di terze parti (si tratta della versione cinese).

OnePlus 13 – Scheda tecnica

dimensioni di 162,9 x 76,5 x 8,9/8,5 mm per un peso di 210/213 grammi

certificazione IP68/IP69

display Micro Quad Curved OLED LTPO a 10 bit da 6,82″ 2K+ (3.168 x 1.440 pixel), refresh rate a 120 Hz , protezione Crystal Shield, 510 PPI, PWM Dimming e luminosità di picco fino a 4.500 nit (1.600 nit tipica), DisplayMate A++

a da (3.168 x 1.440 pixel), refresh rate a , protezione Crystal Shield, 510 PPI, PWM Dimming e luminosità di picco fino a 4.500 nit (1.600 nit tipica), DisplayMate A++ Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido con camera di vapore (9.925 mm 2 )

) SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (2 x 4,32 GHz Onyon Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Onyon Phoenix M)

+ 6 x 3,53 GHz Onyon Phoenix M) GPU Adreno 830

12/16/24 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria al silicio-carbonio da 6.000 mAh con ricarica da 100W e wireless da 50W (entrambe anche inverse, da 5W cablata e da 10W senza fili)

con ricarica da e wireless da (entrambe anche inverse, da 5W cablata e da 10W senza fili) fotocamera da 50 + 50 + 50 MP (f/1.6-2.0-2-6) con Sony LYT-808 , ottimizzazioni Hasselblad , OIS, ultra-grandangolare/macro LYT-600 (120°), teleobiettivo a periscopio LYT-600 con zoom ottico 3X

(f/1.6-2.0-2-6) con Sony , ottimizzazioni , OIS, ultra-grandangolare/macro LYT-600 (120°), LYT-600 con zoom ottico 3X selfie camera da 32 MP (f/2.4)

(f/2.4) Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR, Alert Slider, 4 microfoni per la riduzione del rumore in chiamate

Android 15 sotto forma di OxygenOS 15 (Global)

