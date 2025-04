Sony giocherà sul sicuro: pochi cambiamenti in vista per Xperia 1 VII

Tra i top di gamma di ultima generazione c’è spazio anche per il nuovo modello della casa nipponica. Dopo un lungo periodo fuori dai radar Sony Xperia 1 VII torna a far parlare di sé, stavolta con le prime immagini render. Ecco il design del flagship, insieme ad una carrellata di dettagli sulle possibili specifiche.

Sony Xperia 1 VII nei primi render: ecco com’è fatto il prossimo top di gamma e cosa possiamo aspettarci

Quest’anno Sony dovrebbe giocare sul sicuro, senza stravolgimenti: il design del top di gamma (mostrato nei concept render di Onleaks, insider molto affidabile) non cambierebbe rispetto al precedente Xperia 1 VI. Il retro del flagship sarebbe caratterizzato da una tripla fotocamera verticale, inserita in un modulo a capsula contenente anche il flash LED. Tornerebbero il lettore d’impronte digitali montato di lato, così come il pulsante di scatto per la fotocamera. Ancora una volta dovremmo avere un corpo impermeabile, presumibilmente IP68.

Passando alle specifiche, Sony Xperia 1 VII avrebbe dalla sua lo stesso schermo OLED da 6,5″ dell’attuale modello, sempre a 120 Hz e con formato in 19.5:9. Non ci sarebbero né notch né foro, ma una banda superiore contenente la capsula auricolare e la selfie camera.

La grande novità sarebbe rappresentata dallo Snapdragon 8 Elite, l’ultimo chipset di punta realizzato da Qualcomm. A parte il nuovo SoC non sembrano essere presenti stravolgimenti lato tecnico: ci sarebbe ancora una volta una tripla camera da 50 + 12 + 12 MP con ultra-wide e teleobiettivo periscopico e non è da escludere il ritorno della collaborazione con ZEISS.

Di seguito trovate una panoramica delle presunte specifiche, in attesa di dettagli ufficiali. Sony Xperia 1 VII dovrebbe essere lanciato nel corso del mese di maggio e si vocifera di un prezzo di partenza di 1.399$; ricordiamo che l’attuale top di gamma è arrivato in Italia a 1.399€ quindi teniamo le dita incrociate per scongiurare eventuali rincari.

Scheda tecnica presunta

Dimensioni e peso – 161,9 x 74,5 x 8,5 mm

Certificazione IP68

Display Flat OLED da 6,5″ Full HD+ (2.340 x 1.080 pixel) in 19.5:9 , con refresh rate a 120 Hz

da (2.340 x 1.080 pixel) in , con refresh rate a Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core 2 x 4,32 GHz – Onyon Phoenix L 6 x 3,53 GHz – Onyon Phoenix M

GPU Adreno 830

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB di storage UFS 4.0 espandibile

di storage UFS 4.0 espandibile Batteria da oltre 5.000 mAh con ricarica rapida da 30W e wireless

con ricarica rapida da e wireless Fotocamera da 48 + 12 + 12 MP (f/1.9-2.2-2.3) con OIS, ultra-wide e teleobiettivo periscopico (con macro) | Ottiche ZEISS

(f/1.9-2.2-2.3) con OIS, ultra-wide e teleobiettivo periscopico (con macro) | Ottiche ZEISS Selfie camera da 12 MP (f/2.0)

(f/2.0) Dual SIM 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, mini-jack 3,5 mm, Tasto Fotocamera

Android 15 con Xperia UI

