I migliori smartphone da comprare al Black Friday 2024

Il Black Friday 2024 quest’anno è arrivato prima: Amazon ha dato il via alle danze fin da oggi (21 novembre), inaugurando il periodo promozionale dedicato al celebre venerdì nero. Questo è il grande momento delle occasioni, l’ideale per pensare ai regali di Natale: solitamente il Black Friday vede offerte pazze, spesso anche migliori delle promo del periodo natalizio. Stai cercando un nuovo smartphone per mandare in pensione il tuo vecchio Android? Allora questo è il momento: ecco una selezione di dispositivi imperdibili, da acquistare subito!

Ecco quali sono i migliori smartphone da comprare per il Black Friday 2024

Crediti: Xiaomi

Con il Black Friday 2024 arrivano anche tante offerte dedicate agli smartphone Samsung, Xiaomi, OPPO, Motorola e non solo: in questo articolo trovi una selezione con le migliori occasioni, tutte disponibili su Amazon. Ovviamente non manca la spedizione Prime, per la massima celerità e la sicurezza completa del tuo acquisto! Tra i nomi in promozione abbiamo Samsung Galaxy S24 Ultra, il modello top della serie di quest’anno: un dispositivo potente, con un occhio di riguardo al comparto fotografico. Perfetto per chi cerca il massimo! Ma se punti ad un budget phone, niente paura: non mancano modelli dal prezzo più accessibile, come POCO C75, l’ultimo dispositivo economico del brand di Xiaomi!

