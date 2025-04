La prima beta di iOS 18.5 sta arrivando, ma Apple testa già un nuovo aggiornamento

Con il lancio ufficiale di iOS 18.4 si è ufficialmente chiuso il ciclo di sviluppo dell’aggiornamento ed Apple sembra essere pronta a passare immediatamente ai successivi. Con la prima beta di iOS 18.5 in arrivo probabilmente già nelle prossime ore, gli sviluppatori potranno subito mettersi nuovamente a lavoro, ma la compagnia di Cupertino pare stia lavorando su più fronti: in rete, infatti, sono emerse le prime tracce di iOS 18.6.

Apple lavora già ad iOS 18.6: cosa includerà questo nuovo aggiornamento?

Crediti: Apple

Non è di certo insolito che una software house progetti più aggiornamenti allo stesso tempo, ma sembra proprio che Apple abbia deciso di spingere sull’acceleratore dopo i ritardi di Siri e Apple Intelligence. Nei log del celebre portale MacRumors, infatti, sono apparse le prime tracce di iOS 18.6, un nuovo aggiornamento per il sistema operativo di iPhone che potrebbe vedere la luce soltanto nel mese di giugno.

Al momento non si conoscono i cambiamenti in arrivo con questa nuova patch, ma la tradizione vuole che le patch numero 6 degli OS di Apple non introducano grandi novità se non risoluzione dei problemi e bug fix. Il lancio di iOS 18.6, inoltre, potrebbe arrivare dopo la presentazione e il rilascio della prima beta di iOS 19, prevista per i primi giorni di giugno.

