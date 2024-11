I migliori mini PC (desktop e gaming) da comprare al Black Friday 2024

Alla mezzanotte di oggi 21 novembre è ufficialmente iniziata la settimana del Black Friday 2024, che sarà caratterizzata da offerte, sconti e coupon di ogni genere. Tra i tanti prodotti in promozioni ci sono anche i sempre più popolari mini PC, e per aiutarvi a destreggiarvi al meglio tra le mille offerte abbiamo deciso di stilare per voi una pratica guida all’acquisto. Scoprite subito i migliori mini PC e desktop in offerta per il Black Friday 2024.

Scopri i migliori mini PC e desktop per lavoro, studio e gaming in offerta per il Black Friday 2024

Crediti: AceMagician, Canva

I mini PC sono sempre più popolari negli uffici di tutto il mondo: questi dispositivi, infatti, garantiscono delle buone prestazioni con un form-factor estremamente ridotti (tanto che alcuni possono anche essere nascosti dietro al monitor). Scegliere quello adatto alle proprie esigenze, però, può diventare un problema se non si conoscono bene le specifiche tecniche: per questo motivo abbiamo realizzato una guida all’acquisto con i migliori mini PC in offerta per il Black Friday 2024, aggiungendo anche i classici PC desktop destinati agli utilizzi più vari, tra cui anche il gaming.

N.B. – Se non visualizzi correttamente i box presenti nell’articolo, prova a disattivare AdBlock. Di seguito trovi i vari link ai prodotti: in alcuni casi sono in offerta lampo mentre in altri è necessario cliccare su “Applica Coupon” presente subito sotto il prezzo (nella pagina Amazon del prodotto).

Migliori mini PC in offerta

GEEKOM Mini IT13, NUC13 Intel i9-13900H Mini PC Gaming(fino a 5,4 GHz), 32GB RAM+2TB M.2 SSD Mini Computer, Windows 11 Pro | 8K UHD | Wi-Fi6E | USB4 766,00€ Compra Ora Amazon.it ACEMAGICIAN Mini PC W11,Ιntel Alder Lake-N95(fino a 3,4 GHz),8GB LPDDR5 256GB SSD Mini Desktop Computer, Doppia Gigabit Ethernet/Triplo Display... 141,00€ Compra Ora Amazon.it GEEKOM Mini IT12 Mini PC, 12° Gen i9-12900H (14 core, 20 thread, fino a 5,0 GHz) Mini Computer, 32 GB DDR4 1TB SSD NUC12 i9 Windows 11 Pro | 8K | WiFi 6E |... 581,00€ Compra Ora Amazon.it GEEKOM NUC Mini PC A 5, AMD Ryzen 7 5825U (fino a 4,5GHz) Desktop PC, Mini Computer, 32 GB DDR4 512GB SSD con Windows 11 Pro, WiFi 6, HDMI, BT 5.2 PC per... 409,00€ Compra Ora Amazon.it NiPoGi Mini PC N97 Ιntel Alder Lake,Βeat N100/Ν95,fino a 3.6GHz,8GB DDR4/256GB M.2 SSD Mini Computer,GK3PLUS Mini PC Desktop 4K Triple... 189,00€ Compra Ora Amazon.it GEEKOM XT12 Pro Mini PC, Intel i9-12900H (14 core, 20 thread, 24 MB di cache, 5,0 GHz) Desktop PC NUC, Mini Computer Wi-Fi 6E, 32 GB DDR4 Windows 11 Pro 1TB... 623,00€ Compra Ora Amazon.it GEEKOM Mini PC, Mini PC desktop Mini Air12 con Alder Lake N100 (fino a 3,4 GHz), PC DDR5 NUC da 16 GB 512G SSD Computer Windows 11 Pro, supporto 4K UHD,... 284,00€ Compra Ora Amazon.it GEEKOM AX8 Pro AI Mini PC, AMD Ryzen 9 8945HS (8 núcleos, hasta 5.1 GHz), Mini Desktop Computer 32 GB DDR5, 2TB SSD, Windows 11 Pro, Radeon 780M, Wi-Fi 6E,... 806,00€ Compra Ora Amazon.it GEEKOM A7 Mini PC, AMD Ryzen 9 7940HS Mini PC Ryzen 9 (8 core 16 thread, fino a 5,2 GHz), 32 GB DDR5 2TB SSD Mini PC Gaming | AMD Radeon 780M | BT5.2 | Wi-Fi... 899,00€ 683,00€ Compra Ora Amazon.it NiPoGi CK10 Mini PC Ιntel Core i5 12450H (8C/12T, fino a 4,4GHz),32GB DDR4 1024GB M.2 NVMe PCle3.0 SSD Mini Computer Desktop WiFi 6,BT 5.2, 2xHDMI+VGA 4K... 389,00€ Compra Ora Amazon.it NiPoGi AM02 AMD Ryzen 7 5800U, 16GB DDR4 512GB SSD Mini Desktop Computer, Radeon RX Vega 8, Supporto 4K@60Hz DP + HDMI/WiFi 6/BT5.2 Micro Gaming PC 312,00€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 20/11/2024 13:02

Migliori PC desktop in offerta

ASUS AIO F3702WFAK-WA011W, Display 27", 75Hz, Processore AMD Ryzen™ 5 7520U, RAM 16GB, 512GB SSD PCIE, Windows 11 Home, Bianco 649,00€ Compra Ora Amazon.it HP M01-F3000sl Desktop, AMD Ryzen 5 5600G, 16GB Ram DDR4 Single Channel, 512GB SSD NVMe PCIe, Scheda Grafica AMD Radeon Integrata, PSU Gold ad Alta... 549,00€ Compra Ora Amazon.it HP Victus 15L TG02-0004sl Desktop, AMD RYZEN 5 5600G, 16GB Ram DDR4, 512GB SSD, RTX 4060 8GB GDDR6, PSU 80 Plus Gold da 350W, Windows 11, 3 Mesi di PC Game... 849,00€ Compra Ora Amazon.it ASUS AIO A3402WBAK#B0CJ94VTF3, Monitor con display 23,8", 60Hz, Processore Intel Core 12 gen i5-1235U, RAM 8GB, 512GB SSD PCIE, Windows 11 Home, Bianco 549,00€ Compra Ora Amazon.it Dell Inspiron 27 7730 All In One Desktop, 27 Pollice Schermo FHD Non-Touch, Intel Core i5-1334U, 16GB RAM, 512GB SSD, Grafica Intel Iris Xe, White, Tastiera... 599,00€ Compra Ora Amazon.it BREUNOR VULCAN - PC Gaming i9 14900K 24 CORE, RTX 4070Ti SUPER 16GB, Ram 32Gb 6000MHz, SSD NVMe 1000GB, Dissipatore liquido 360mm, Windows 11 pro, Pc da gaming 2.213,00€ Compra Ora Amazon.it BREUNOR POSEIDONE - Pc Gaming i9 14900K 24 Core fino a 6.00 GHz, RTX 4070 12GB, Ram 32Gb DDR5 6000MHz, Ssd Nvme 1000GB, Dissipatore Liquido 360mm, Win 11... 1.880,00€ Compra Ora Amazon.it PJ DIGITAL STORE Pc gaming i9 14900K, Rtx 4070 SUPER 12Gb, Ram 32Gb DDr5 6000 Mhz, Ssd NVMe 1000Gb, Dissipatore a liquido 240mm, Windows 11 Pro, Pc desktop... 1.899,00€ Compra Ora Amazon.it BREUNOR V1 STORM - Pc Gaming i7 14700K 20 Core fino a 5,60Ghz, RTX 4070 SUPER 12Gb, Ram 32Gb 6000Mhz, Ssd Nvme 1000GB, Dissipatore liquido 240mm, Windows 11... 1.757,00€ Compra Ora Amazon.it BREUNOR SENSEI - PC Gaming i9 14900K 24 Core fino a 6.00GHz, RTX 4080 SUPER 16Gb, SSD NVMe 2000Gb, RAM 32GB DDR5 6000MHz, Dissipatore a liquido 360mm,... 2.593,00€ Compra Ora Amazon.it BREUNOR DOMINANCE BLUE - PC Gaming i7 12700K 12 core fino a 5.00GHz, RTX 4060Ti 16GB, Ram 32Gb DDR5 6000MHz, SSD NVMe 1000GB, Dissipatore liquido 240mm, Win... 1.377,00€ Compra Ora Amazon.it Lenovo All In One ThinkCentre TIO24 Gen3 24″ | Intel Core i5 8500T | DP USBC | 16 GB | 512GB | 24″Pollici WebCam Windows 11 Pro Microsoft Office 2021... 360,00€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 20/11/2024 13:02

Le occasioni non sono ancora finite…

Questo è solo un assaggio degli sconti previsti per il periodo del Black Friday 2024: iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ai migliori affari sul web per ricevere tutti gli sconti in tempo reale e non perdere nemmeno un’occasione! Approfittane ora! Le offerte migliori si nascondono proprio dietro l’angolo!

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le