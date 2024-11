I migliori PC (laptop & gaming) da comprare al Black Friday 2024

La settimana del Black Friday 2024 è finalmente iniziata e gli sconti disponibili sugli store online sono davvero tantissimi. Per aiutarvi a districarvi tra le centinaia di offerte attive da questa notte, abbiamo pensato per voi una guida all’acquisto dedicata ai migliori PC laptop, che siano essi per il lavoro e lo studio, oppure potenti macchine destinate al gaming di ogni tipo.

Scopri i migliori laptop per lavoro, studio e gaming in offerta per il Black Friday 2024

I laptop sono sempre più utilizzati per studio e lavoro, e scegliere quello che si adatta meglio alle proprie esigenze potrebbe non essere un compito particolarmente semplice. Con questa guida all’acquisto, però, potrete immediatamente consultare una lista di tutti i migliori dispositivi attualmente in offerta online, con la possibilità di sfruttare il miglior prezzo disponibile, anche per i laptop da gaming. Buono shopping!

Migliori laptop in offerta

Samsung Galaxy Book4, Intel® Core™ 5 Processor, 16GB RAM, 512GB, Laptop 15.6" LED IPS Full HD, Windows 11 Home, Gray [Versione Italiana] 1.099,00€ 569,00€ Compra Ora Amazon.it Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook 15,6” FHD (1920x1080) - AMD Ryzen 5 7520U, 16GB RAM, 512GB SSD, Windows 11 Home, WiFi 6 - Arctic Grey, Esclusiva Amazon 526,50€ 469,00€ Compra Ora Amazon.it ASUS Vivobook 15 F1504ZA#B086ZRTQH5, Notebook con Monitor da 15,6" FHD Anti-Glare, 60Hz, Intel Core 12ma gen i5-1235U, RAM 16GB, 512GB SSD PCIE, grafica... 469,00€ Compra Ora Amazon.it MSI Thin 15 B13UC-1851IT, Notebook Gaming, 15.6" FHD 144Hz, i7-13620H, Nvidia RTX 3050 4GB GDDR6, 16GB RAM DDR4 3200MHz, 512GB SSD PCIe4, WiFi 6E, Win 11... 749,00€ Compra Ora Amazon.it Dell Inspiron 15 3520 Notebook 15.6" Schermo FHD (1920 x 1080), Intel Core i5-1235U, Grafica Intel UHD, 16 GB RAM, 512 GB SSD, Windows 11 Home, Tastiera... 449,00€ Compra Ora Amazon.it HP Pavilion x360 14-ek1002sl, Intel Core I3-1315U, RAM 8GB DDR4, SSD 256GB Pcle NVMe, Display Touch 14" IPS micro-edge FHD, Scheda Grafica UHD Intel, Audio... 499,00€ Compra Ora Amazon.it HUAWEI MatePad Pro 13.2” 12GB+256GB, Tablet, con Display OLED da 13.2 Pollici, M-Pencil Powered by NearLink, con tastiera touchpad, con 88W SuperCharge 849,00€ 699,00€ Compra Ora Amazon.it HP 250 G9, Notebook Computer Portatile, Intel N4500, Display HD da 15,6", Ram 16 Gb DDR4, SSD NVMe 512 Gb, W11 Pro, Libre Office Preconfigurato + Borsa e Mouse 329,00€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 20/11/2024 12:56

Migliori laptop da gaming in offerta

Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-72-99FK Notebook Gaming, Processore Intel Core i9-14900HX, RAM 16 GB, 1024 GB SSD, Display 16" WQXGA IPS 240 Hz, NVIDIA... 1.549,00€ Compra Ora Amazon.it MSI Katana 15 B13VFK-1672IT, 15,6" FHD 144Hz, Intel i7-13620H, Nvidia RTX 4060 GDDR6 8GB, 1TB SSD PCIe4, DDR5 16GB, WiFi 6, Win11 Home [Layout e Garanzia ITA] 999,00€ Compra Ora Amazon.it ASUS TUF Gaming F15 FX507VV#B0CQ2RTBR1, Notebook con Monitor 15,6" FHD Antiglare, 144Hz, Intel Core 13esima gen i7-13620H, RAM 16GB, 1TB SSD PCIE, NVIDIA... 994,00€ Compra Ora Amazon.it MSI Cyborg 15 AI A1VEK-006IT, Notebook Gaming, 15,6" FHD 144Hz, Intel Core Ultra 7 155H, Nvidia RTX 4050 GDDR6 6GB, 1TB SSD PCIe4, DDR5 16GB, WiFi 6E, Win11... 999,00€ Compra Ora Amazon.it HP Victus 15-fa1007sl Notebook, Intel Core i5-12450H, RAM 16GB, 512GB SSD PCIe, Display 15.6" FHD IPS 144Hz, Scheda Grafica Nvidia RTX 4050 da 6GB, Wi-Fi 6E,... 799,00€ Compra Ora Amazon.it Acer Nitro V 15 ANV15-51-799X Notebook Gaming, Processore Intel Core i7-13620H, Ram 16 GB DDR5, 1024 GB SSD, Display 15.6" FHD IPS 144 Hz LED LCD, NVIDIA... 1.089,00€ Compra Ora Amazon.it ACEMAGIC Gaming Notebook AMD Ryzen 7 5825U(Battere i7-1355U),Tastiera Retroilluminata PC Portatile,RAM 16GB NVME SSD 512GB,Win 11 Pro Laptop,16,1" Full HD... 428,00€ Compra Ora Amazon.it AOC AI Gaming Notebook, 16.1'' PC Portatile con Intel Core Ultra 5 125U, PC Portatile con Tastiera Illuminata, 16GB DDR5 1TB SSD, UHD Computer Portatile-(AI:... 560,00€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 20/11/2024 12:56

Le occasioni non sono ancora finite…

