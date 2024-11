Le migliori offerte Xiaomi, Redmi e POCO per il Black Friday 2024

Il giorno del Black Friday 2024 è il 29 novembre, ma le offerte di Amazon cominciano già da oggi: quello che solitamente è un fine settimana di sconti diventa un periodo promozionale vero e proprio, con una durata più che raddoppiata. Più giorni significa più sconti e quindi più occasioni per risparmiare: sicuramente sarai a caccia delle migliori offerte per il Black Friday e in questo articolo ti presentiamo la nostra selezione di prodotti Xiaomi, Redmi e POCO. Non solo smartphone, ma anche tablet, indossabili e altri prodotti dell’ecosistema del brand cinese!

Black Friday 2024: ecco le migliori offerte Xiaomi, Redmi e POCO su smartphone, smartwatch, audio, tablet e tanto altro ancora

Crediti: Xiaomi

Da sempre il Black Friday è il momento perfetto per darsi alle spese pazze: da tradizione, si tratta dell’ultimo, grande periodo promozionale prima della fine dell’anno. Il Natale è sempre più vicino (manca circa un mese alla festività più amata) e sicuramente questo è il tempo di pensare ai regali: perché ridursi all’ultimo quando si può giocare d’anticipo e con un risparmio super? Solitamente le offerte per il Black Friday sono anche superiori agli sconti in vita delle feste natalizie, quindi è meglio cominciare subito: ecco le migliori occasioni su smartphone e prodotti dell’ecosistema Xiaomi, senza dimenticare Redmi e POCO! Inoltre vi segnaliamo che gli sconti continuano anche nello store ufficiale di Xiaomi, fino al 2 dicembre.

Smartphone

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G 256GB Lavender Purple 220,00€ 190,00€ Compra Ora Amazon.it Xiaomi Redmi Note 13 4G Unlocked Smartohone 8+256GB 6.67" 120Hz AMOLED Display 108MP Triple Camera Snapdragon 685 Processor 5000mAh Battery 33W Fast Charging... 191,37€ 154,62€ Compra Ora Amazon.it Poco C75 (Android Smartphone), 6GB+128GB, 2.0GHz, Display da 6.88", Doppia fotocamera, Camera principale AI da 50MP, Batteria da 5.160mAH, Nero 499,00€ 119,90€ Compra Ora Amazon.it Xiaomi 14T (Smartphone) Display da 6.67'' AI, MTK 8300-Ultra, Leica Summilux, AISP, Supporta HyperCharge 67W, 3.35GHz, 12GB+256GB, Titan Black 649,90€ 467,99€ Compra Ora Amazon.it Xiaomi 14T Pro (Smartphone) Display da 6.67'' 144Hz Next-Generation AI, MTK 9300+, Leica Summilux, AISP, Supporta HyperCharge 120W e 50W wireless, 3.4GHz,... 749,45€ 699,90€ Compra Ora Amazon.it Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G 12+512GB Super QPD 6.67, HyperCharge 120W, 2.8 GHz, Black (IT Version) 449,90€ 369,90€ Compra Ora Amazon.it Poco F6, Snapdragon® 8s Gen 3, Display Flow AMOLED 120Hz, Ricarica Turbo 90W, doppia fotocamera 50MP con OIS, 12GB+512GB, Nero 359,90€ 339,90€ Compra Ora Amazon.it POCO C65 Smartphone 8+256GB, 6.74”Display, MediaTek Helio G85 Up to 2.0GHz, 50MP Dual Camera, 5000mAh, 18W, Nero (Black) 154,99€ 109,90€ Compra Ora Amazon.it POCO X6 5G - Smartphone 8+256GB, Schermo Amoled 6.67 120HZ 1.5K, Snapdragon 7s Gen 2, Tripla fotocamera fino a 64 MP, 5100mAh, Nero (Versione IT) 259,90€ 229,90€ Compra Ora Amazon.it Poco M6 (smartphone), 8GB+256GB, MediaTek Helio G91-Ultra, Display da 6.79'', Camera principale da 108MP, Batteria 5.030mAh, Ricarica veloce da 33W,Nero 169,90€ 139,90€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 20/11/2024 17:20

Wearable

Xiaomi Smart Band 9, Schermo AMOLED 1.62'', Luiminosità 1.200 nit, Cornice metallica, Monitoraggio Salute Migliorato, +150 modalità sportive, Autonomia 21... 39,99€ 36,90€ Compra Ora Amazon.it Xiaomi Watch 2 (Smartwatch), Google Wear OS, Display AMOLED 1.43", Autonomia Fino a 65 ore, 160+ Modalità Sportive, Snapdragon W5+ Gen1, 5ATM, Monitoraggio... 199,99€ 133,93€ Compra Ora Amazon.it Xiaomi Watch S3 (Smartwatch), Ghiera Intercambiabile, Schermo AMOLED da 1,43", Fino a 15 giorni di autonomia, Monitoraggio frequenza cardiaca, SpO2 e dello... 149,99€ 116,00€ Compra Ora Amazon.it Xiaomi Redmi Watch 4 (Smartwatch), Schermo AMOLED 1,97", Autonomia 20 giorni, 150+ modalità sportive, GPS integrato, corona in acciaio, Chiamate Bluetooth,... 99,99€ 79,90€ Compra Ora Amazon.it Xiaomi Smart Band 8, Cornice Metallica, Schermo AMOLED 1.62'', Luiminosità Adattiva, Monitoraggio Salute, Frequenza aggiornamento 60Hz, 200+ quadranti,... 39,99€ 25,99€ Compra Ora Amazon.it Xiaomi Redmi Smart Band 2, Schermo Tft 1.47 Pollici, Monitoraggio Del Sonno, Frequenza Cardiaca, Resistenza All'Acqua 5 Atm, Autonomia Di 14 Giorni, 30... 34,99€ 32,49€ Compra Ora Amazon.it Xiaomi Smart Band 8 Pro, Schermo AMOLED 1.74", Design Elegante e Sottile, Autonomia Batteria 14 giorni, Monitoraggio SpO2, Frequenza Cardiaca, Sonnno, GPS... 69,99€ 59,90€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 20/11/2024 17:20

Audio

Xiaomi Redmi Buds 5 Pro, Cuffie Bluetooth, Audio immersivo integrato, Qualità Hi-Res Audio, Cancellazione attiva del rumore, Comandi Touch, Connessione a... 69,99€ 49,99€ Compra Ora Amazon.it Xiaomi Redmi Buds 5, Cuffie Bluetooth, Driver dinamico da 12.4 mm, Cancellazione attiva del rumore, Connessione doppio dispositivo, Batteria a lunga durata,... 39,99€ 35,00€ Compra Ora Amazon.it Xiaomi Redmi Buds 5, Cuffie Bluetooth, Driver dinamico da 12.4 mm, Cancellazione attiva del rumore, Connessione doppio dispositivo, Batteria a lunga durata,... 39,99€ 34,99€ Compra Ora Amazon.it Xiaomi Redmi Buds 4 Active, Cuffie Bluetooth 5.3, Cancellazione del Rumore, Driver dinamico 12mm, Google Fast Pair, Ricarica rapida, Impermeabilità IPX4,... 29,99€ 20,99€ Compra Ora Amazon.it Xiaomi Redmi Buds 4 Lite, Auricolari Bluetooth 5.3, Cancellazione Rumori AI, Carica Wireless, Fino a 20 Ore di Batteria, Collegamento Google Veloce, Driver... 34,99€ 12,99€ Compra Ora Amazon.it Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition Stormtrooper, Limited Edition, Suono HiFi, Connessione Bluetooth 5.2, Cancellazione del Rumore fino a 40dB, Resistente a... 55,25€ Compra Ora Amazon.it Xiaomi Redmi Buds 4 Pro, Auricolari Bluetooth 5.3, Carica Wireless, Audio Hi-Fi, Fino A 36 Ore Di Batteria, Cancellazione Del Rumore Anc, Midnight Black,... 99,99€ 49,88€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 20/11/2024 17:20

Smart home & pulizie

Xiaomi Robot Vacuum X20+, Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Stazione Smart All-in-one, Aspirazione 6.000 Pa, Navigazione Laser 3D, Lavaggio e Pulizia... 399,99€ Compra Ora Amazon.it Xiaomi Robot Vacuum S20, Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Aspirazione 5.000 Pa, Sistema Navigazione laser LDS, Ampio contenitore della Polvere e Serbatoio... 169,99€ Compra Ora Amazon.it Xiaomi Robot Vacuum S10+, Aspirapolvere Lavapavimenti, Rilevamento Ostacoli 3D, Navigazione LiDAR, Aspirazione 4.000Pa, Pulizia a Pressione Doppio Panno... 219,99€ 199,99€ Compra Ora Amazon.it Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L Friggitrice ad aria 6.5L, 1800W, 100 ricette, display OLED, temperatura regolabile 40°C-220°C °, cottura uniforme 360°, bianco 129,99€ 111,67€ Compra Ora Amazon.it Xiaomi Sistema Mesh Ax3000, Fino A 4.000 Mq Di Copertura Wi-Fi 6 Dual Band, Ram Da 256 Mb, Banda Da 2.4 Ghz E 5 Ghz, Versione Italiana, 1 Pezzo, Nero 79,99€ 49,99€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 20/11/2024 17:20

Gadget vari

Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2, Compressore ad Aria Portatile, Fino a 150 psi, Luce Led Integrata, Porta Type-C, 6 Modalità di Gonfiaggio, Nuovo... 49,99€ 47,99€ Compra Ora Amazon.it Xiaomi Hair Clipper, Rasoio Elettrico, Lunghezza Taglio Regolabile, Resistente all'Acqua, Durata della Batteria Fino a 180 Minuti, Nero, Versione Italiana 44,99€ 38,89€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 20/11/2024 17:20

Le occasioni non sono ancora finite…

