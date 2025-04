Tre display non bastano: Samsung pensa anche allo smartphone Quad-Fold

Dopo un periodo di assestamento in cui i vari brand (asiatici e non) hanno lanciato le rispettive soluzioni foldable, ora è arrivato il momento di sperimentare. Samsung è alla ricerca di nuovi formati e mentre i lavori intorno al primo tri-pieghevole si fanno tangibili, ecco fare capolino una novità: uno smartphone Quad-Fold, con la bellezza di quattro display.

Samsung brevetta uno smartphone Quad-Fold: ecco com’è fatto il primo quadri-pieghevole

Per il momento si tratta solo di un brevetto depositato presso l’ente WIPO, ma le intenzioni del colosso tech asiatiche sono chiare. Huawei ha stupito tutti con Mate XT, il primo tri-pieghevole al mondo, e Samsung è chiaramente in ritardo. Quest’anno o nei primi mesi del 2026 dovrebbe fare capolino anche il suo tri-fold, forse con il nome di Samsung Galaxy G Fold. Nel frattempo si continuano a cercare nuove soluzioni: di recente abbiamo visto uno smartphone con display che si piega a 360° ed ora diamo uno sguardo al possibile futuro della categoria dei foldable smartphone/tablet.

Il nuovo brevetto depositato da Samsung mostra uno smartphone Quad-Fold o quadri-pieghevole, ossia caratterizzato da un enorme schermo pieghevole in quattro parti. Precisamente sarebbero presenti tre cerniere ed un unico pannello, come si nota anche dalle immagini (estratte proprio dal brevetto in questione).

Ovviamente il dispositivo potrebbe restare solo un progetto o al massimo un prototipo: il modello confermato è il tri-fold, anticipato dalla stessa Samsung. Anche in questo caso è presente un brevetto, che mostra il possibile design del telefono: il look è molto vicino a quello della gamma Galaxy Z Fold, quindi sembra verosimile.

