Motorola Edge 60 Fusion ufficiale: è il primo della nuova serie Edge 60!

Il primo smartphone della nuova gamma Motorola è arrivato: stiloso, elegante e dotato di tre colorazioni in collaborazione con Pantone. Andiamo a scoprire tutte le novità di Motorola Edge 60 Fusion tra design, specifiche tecniche, prezzo e uscita nei mercati europei.

Motorola Edge 60 Fusion: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: Motorola

Lo stile del nuovo Motorola Edge 60 Fusion è decisamente elegante, come mostrato anche dai leak precedenti: il dispositivo è disponibile nelle colorazioni PANTONE Slipstream e Zephyr in simil-pelle, mentre la variante PANTONE Amazonite è caratterizzata da una texture posteriore in stile tela. A differenza del predecessore, anziché bordi curvi abbiamo uno schermo pOLED con micro curvature su quattro lati, una soluzione da 6,7″ Full HD+ con una luminosità di picco di tutto rispetto (fino a 4.500 nit). Il corpo è resistente all’acqua (IP69) e c’è anche la certificazione di resistenza di grado militare.

Ci sono alcune differenze in base ai paesi in cui viene commercializzato: in alcuni il telefono arriva con il SoC Dimensity 7300 e 5.200 mAh mentre in altri c’è il Dimensity 7400 e una batteria da 5.500 mAh. Il retro della caratteristiche continua con una fotocamera Sony LYT-700C da 50 MP, Android 15 e il pacchetto Moto AI, il supporto alla ricarica rapida da 68W e l’NFC per i pagamenti.

Crediti: Motorola

Nonostante sia ormai ufficiale, l’azienda non ha ancora confermato prezzo e disponibilità di Motorola Edge 60 Fusion: restiamo in attesa di dettagli per quanto riguarda la disponibilità in Italia.

Motorola Edge 60 Fusion – Scheda tecnica

Dimensioni /

Certificazione IP68/IP69 e MIL-STD-810

e Display pOLED Micro-Quad Curved da 6,67″ Full HD+ (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate a 120 Hz , 10 bit, 4.500 nit e protezione Gorilla Glass 7i

da (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate a , 10 bit, 4.500 nit e protezione Gorilla Glass 7i Lettore d’impronte digitali sotto il display (ottico)

Raffreddamento passivo (?)

SoC MediaTek Dimensity 7300/7400 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core 4 x 2.5 GHz o 2,6 GHz – Cortex-A78 (7300/7400) 4 x 2,0 GHz – Cortex-A55

GPU Mali-G615 MP2

8/12 GB di RAM

di RAM 256/512 GB di storage non espandibile

di storage non espandibile Batteria da 5.200 / 5.500 mAh con ricarica rapida da 68W

/ con ricarica rapida da Fotocamera da 50 + 13 MP (f/???) con LYT-700C, OIS e ultra-wide/macro

(f/???) con LYT-700C, OIS e ultra-wide/macro Selfie camera da 32 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C 2.0, Moto AI

Android 15 con Hello UI

