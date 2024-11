Arriva la Settimana del Black Friday su Amazon: ecco le date!

Come un fulmine a ciel sereno arriva una grande novità, direttamente dall’e-commerce più famoso al mondo. Amazon ha annunciato le date della Settimana del Black Friday, il nuovo evento dedicato al celebre venerdì nero: si tratta di una sorta di Prime Day invernale, ma stavolta è distribuito su più giorni. Ecco tutti i dettagli e quando partiranno gli sconti!

La Settimana del Black Friday di Amazon comincia dalle ore 00:01 del 21 novembre e termina il 2 dicembre (fino alle ore 23:59): l’evento prenderà quindi tutta la settimana del venerdì nero (il fatidico giorno è il 29 novembre), insieme al week-end precedente e ai primi giorni della settimana successiva. Come abbiamo anticipato anche in apertura, si tratta di un evento in perfetto stile Prime Day con centinaio di migliaia di offerte e di occasioni per risparmiare. Non viene specificato, ma è probabile che ci saranno degli sconti o delle anteprime dedicate ai clienti Prime, quindi iscrivetevi per beneficiare della promo (e iniziare il periodo di uso gratuito di 30 giorni). Nella pagina dedicata al Black Friday di Amazon sono già presenti i dettagli dell’evento!

quest’anno l’e-commerce per eccellenza festeggia insieme ai propri clienti con l’Amazon Black Friday Universe, un pop-up store unico nel suo genere che consentirà di esplorare, scoprire e vivere l’universo Amazon in prima persona. Questo spazio esperienziale e immersivo è aperto al pubblico presso Via De Cristoforis, 1, a Milano, dal 26 novembre all’1 dicembre. Saranno

presenti diverse aree tematiche, tra cui: Area Made in Italy, il Pianeta

Amazon Fashion, l’Area Amazon Fresh e molto altro.

