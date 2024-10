Huawei Nova 13: un leak svela la data di lancio

L’8 e il 9 ottobre arriva su Amazon la Festa delle offerte Prime! Iscriviti al nostro canale Telegram per ricevere in tempo reale tutti gli sconti: non te ne pentirai!

Entro la fine del 2024 Huawei si darà un bel po’ da fare: l’azienda cinese infatti ha in programma ben tre nuove presentazioni ufficiali, con altrettante linee di smartphone che arriveranno sul mercato. Al momento i riflettori sembrano essersi spostati sulla serie Nova 13, quella più imminente almeno secondo le indiscrezioni. In queste ultime ore sono emerse infatti nuove notizie in merito alle probabili specifiche tecniche dei modelli in questione.

La serie Huawei Nova 13 potrebbe arrivare tra 2 settimane e col SoC Kirin 9010

Crediti: Huawei

Sebbene ultimamente i rumor sul web riguardassero spesso la prossima serie Mate 70, sembra essere arrivato il momento di approfondire il discorso sulla gamma Nova 13. Huawei, secondo quanto trapelato online tramite due leaker su Weibo, avrebbe fissato l’evento di presentazione ufficiale in Cina per il prossimo 22 ottobre. Nel caso in cui tutto dovesse corrispondere alla realtà, l’azienda cinese anticiperebbe il lancio della nuova gamma di smartphone di due mesi rispetto alla serie Nova 12 (lanciata lo scorso 26 dicembre 2023).

I modelli in arrivo potrebbero essere quattro: Nova 13 Lite, 13s, 13 Pro e 13 Ultra. Riguardo alle specifiche, il quadro ormai sembra chiaro: il fulcro dell’intera line-up sarà il SoC Kirin 9010, lo stesso che alimenta la serie Pura 70. Tutti e quattro gli esemplari avranno connettività 5G e sui modelli Pro e Ultra ci sarà il supporto alla connettività satellitare. In merito al comparto fotografico, Huawei dovrebbe optare per la tecnologia XMAGE con apertura variabile sui primi due smartphone, scegliendo invece un sensore periscopico per i modelli di punta. Inoltre migliorerà la fotocamera per i selfie: potrebbero infatti essere due i sensori sul lato frontale.

Il design vedrà il modello base sfoggiare un display piatto mentre gli altri tre telefoni potrebbero proporre uno schermo leggermente curvato. Tutti dovrebbero infine avere una risoluzione 1.5K. Al momento non si conoscono altre informazioni e mancano anche informazioni sui possibili prezzi di vendita.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le