Samsung Galaxy S24 FE, il primo aggiornamento lo rende più sicuro e performante

L’8 e il 9 ottobre arriva su Amazon la Festa delle offerte Prime! Iscriviti al nostro canale Telegram per ricevere in tempo reale tutti gli sconti: non te ne pentirai!

Con appena una settimana di vita, il nuovo Galaxy S24 FE di Samsung ha ottenuto il suo primo aggiornamento software. Già disponibile all’acquisto in Italia, l’ultimo arrivato nella line-up di punta del colosso sudcoreano presenterà quindi già una notifica di update agli utenti che lo acquisteranno.

Samsung aggiorna il software del suo nuovo Galaxy S24 FE: la patch di ottobre migliora sicurezza e prestazioni

Crediti: Samsung

Molti utenti che in questi giorni tireranno fuori dalla scatola il nuovo Galaxy S24 FE, noteranno già il primo aggiornamento software. Samsung ha infatti rilasciato ufficialmente la versione S721BXXS2AXI5, la quale comporterà un miglioramento delle prestazioni ma soprattutto alcune correzioni di bug e la patch di ottobre 2024 per la sicurezza. È utile inoltre ricordare che di aggiornamenti ce ne saranno ancora tanti nel corso del tempo: Galaxy S24 FE, come i prodotti di ultima generazione lanciati da Samsung, può vantare un supporto software di ben 7 anni.

Crediti: Sammobile

Samsung Galaxy S24 FE – Scheda tecnica

Dimensioni di 162 x 77,3 x 8 mm

Certificazione IP68

Display flat Dynamic AMOLED da 6,7″ Full HD+ (2.340 x 1.080 pixel) con refresh rate dinamico fino a 120 Hz , luminosità di picco di 1.900 nit e protezione Gorilla Glass Victus

(2.340 x 1.080 pixel) con refresh rate dinamico fino a , luminosità di picco di 1.900 nit e protezione Gorilla Glass Victus Lettore d’impronte digitali sotto il display

SoC Samsung Exynos 2400e a 4 nm Samsung

a 4 nm Samsung CPU octa-core (1 x 3,11 GHz X4 + 3 x 2,9 GHz A720 + 4 x 1,95 GHz A520)

+ 3 x 2,9 GHz A720 + 4 x 1,95 GHz A520) GPU Xclipse 940

8 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 128 GB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile Batteria da 4.700 mAh con ricarica rapida da 25W e wireless

con ricarica rapida da e Fotocamera da 50 + 8 + 12 MP con OIS, autofocus Dual Pixel, ultra-grandangolare e teleobiettivo 3X

con OIS, autofocus Dual Pixel, ultra-grandangolare e teleobiettivo 3X Selfie camera da 10 MP

Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, USB Type-C, speaker stereo

Sistema operativo Android 14 con One UI 6.1

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le