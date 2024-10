Huawei Mate 70 di nuovo in foto: 4 modelli, trapelano tutti i prezzi

Aggiornamento 30/09: un altro leak vede protagonista Huawei Mate 70 Pro in un’altra foto dal vivo, la trovate nell’articolo.

Non cambierebbe la strategia di Huawei, che con la prossima serie Mate 70 si starebbe apprestando a presentare al pubblico quattro nuovi modelli. La famiglia di prossima generazione sarebbe composta dal poker Mate 70, Mate 70 Pro, Mate 70 Pro+ e Mate 70 RS Ultimate, successori diretti di quelli attualmente in commercio. Finora se n’era parlato in maniera abbastanza fumosa, ma un nuovo leak con foto e prezzi darebbe più concretezza al tutto.

Un grosso leak colpisce Huawei Mate 70, con foto dal vivo e prezzi di vendita

Le foto trapelate sui social cinesi sono quattro, ma non è chiaro se tre di questi siano effettivamente Huawei Mate 70, 70 Pro e 70 Pro+, mentre il quarto è chiaro che dovrebbe essere la variante RS Ultimate. Il look si rifà a quello di Mate 60, con un modulo fotografico rotondo che però sposta i vari elementi che lo compongono; uno dei sensori è posto centralmente, al posto del logo Huawei che viene spostato in basso in una sezione a sé stante di colore più chiaro.

Lo stesso vale per Huawei Mate 70 RS Ultimate, che rispetto a Mate 60 RS Ultimate mantiene forme più spigolose e la fotocamera ottagonale, anche qua col sensore che prende il posto del logo XMAGE, spostato subito sotto.

Il leak si conclude con la lista dei prezzi: nelle varianti da 12/256 GB, Huawei Mate 70 e 70 Pro avrebbero prezzi pari a 5.999 e 6.999 CNY (761€ e 888€), un aumento di 100 CNY per il primo e 500 CNY per il secondo; Mate 70 Pro+ da 16/512 GB rimarrebbe al costo di 8.999 CNY (1.141€) mentre ci sarebbe una diminuzione di 1.000 CNY per Mate 70 RS Ultimate, che nella 16/512 GB costerebbe 10.999 CNY (1.395€).

A smentire quanto detto sopra c’è però questa nuova foto dal vivo, in cui vediamo quello che sarebbe il presunto Huawei Mate 70 Pro, con un’estetica ben diversa dalle immagini viste poc’anzi. Quello immortalato è uno smartphone che riprende il look visto in passato, anche se non in toto, segno che foto e immagini precedenti potrebbero essere state realizzate sulla base di prototipi o altre varianti di Mate 70.

Il modulo fotografico in foto sembra comprendere ben 5 sensori fotografici, ma è più verosimile che uno dei fori contenga altro come per esempio l’autofocus laser e la sua disposizione in tal modo sia utile a scopo simmetrico.

