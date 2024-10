OPPO Find X8 come iPhone 16: arriva la ricarica magnetica

Sebbene il lancio in Cina sia previsto per il prossimo 21 ottobre, OPPO gradualmente sta rivelando sempre più dettagli sulla sua prossima serie di smartphone Find X8. Oltre a diverse specifiche tecniche finite in rete grazie alle solite indiscrezioni, nelle ultime ore sono arrivate anche le prime conferme ufficiali. Zhou Yibao, product manager dell’azienda ha, infatti, annunciato l’arrivo della ricarica wireless magnetica.

Prima le supposizione e ora l’ufficialità: la serie Find X8 di OPPO avrà la ricarica magnetica

Crediti: Weibo @ Zhou Yibao, product manager OPPO

Poco più di 10 giorni fa tra le indiscrezioni figurava l’ipotesi che i nuovi Find X8 potessero avere la possibilità di sfruttare anche la ricarica wirelss magnetica. Oggi, però, i rumor sono diventati realtà grazie a un nuovo video pubblicato sull’account Weibo ufficiale del product manager di OPPO che mostra la ricarica magnetica e diversi accessori che verranno annunciati insieme alla nuova line-up di smartphone.

Yibao ha svelato che la serie Find X8 potrà sfruttare la ricarica wireless magnetica, grazie ad una cover ultrasottile, con una velocità massima di 50W su tutti i modelli, disponendo anche della funzionalità di ricarica inversa. Inoltre il colosso introdurrà una gamma di custodie magnetiche ultrasottili, power bank portatili e caricabatterie, tutti in linea con questo standard e compatibili con altri dispositivi tra cui anche iPhone, anch’esso presente nel video dimostrativo.

La decisione di OPPO arriva anche grazie all’espansione del settore automotive in Cina, dove gli utenti sono sempre più propensi ad utilizzare accessori wireless o magnetici nelle loro auto. Alla luce di tutto ciò, l’azienda ha intenzione di estendere la ricarica wireless magnetica a tutti i prossimi modelli della serie Find. Probabilmente saranno compresi i pieghevoli Find N5 in arrivo.

