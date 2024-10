Ufficiale: tante novità nel look di OnePlus 13, sia davanti che dietro

Aggiornamento 30/09: spunta ancora un’altra immagine render di OnePlus 13 così come la sua prima foto ufficiale, le trovate nell’articolo.

Davanti gli smartphone sono ormai tutti uguali, e quindi proposte come OnePlus 13 e 13R devono cercare metodi sempre diversi per differenziarsi almeno nel posteriore. Al giorno d’oggi, è soprattutto la fotocamera a dare una direzione alla visione estetica della compagnia, in particolar modo quando il prodotto in questione appartiene alla fascia alta. Quando si spendono cifre elevate, l’utenza può essere più suscettibile al look e alla sua originalità, ma col prossimo flagship OnePlus questo aspetto potrebbe risultare più controverso del solito.

Nuove immagini render di OnePlus 13 e 13R trapelano in rete: ecco cosa cambierebbe

Fra tutte le aziende asiatiche, OnePlus è una di quelle che più cerca di mettere in mostra un’identità visiva quanto più originale possibile coi suoi telefoni di punta. Lo abbiamo visto con OnePlus 12 e le generazioni precedenti, i cui moduli fotografici erano unici nel loro genere; secondo le immagini render trapelate (diverse da quelle precedenti), però, quello di OnePlus 13 potrebbe risultare come un passo indietro rispetto a quanto visto finora.

Prendendo per buono l’immagine che è stata pubblicata dai leaker su Weibo, la fotocamera di OnePlus 13 avrebbe una sezione quadrata che fuoriuscirebbe dalla scocca posteriore. Verrebbe così abbandonato il design dei modelli scorsi, dove il modulo fotografico si collegava al frame laterale, in favore di una scelta che ricorda molto quella degli ultimi top di gamma Xiaomi come quelli delle serie 14 e 13.

If there are no big changes, the OnePlus 13 and 13R could end up looking like this..



Thoughts? pic.twitter.com/S2njBpecJ5 — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) May 10, 2024

Secondo l’immagine postata dal leaker Yogesh Brar, però, questo nuovo look farebbe riferimento a OnePlus 13R, mentre il modello principale OnePlus 13 avrebbe dalla sua un altrettanto nuovo (almeno per OnePlus) modulo circolare. Inoltre, il top di gamma di prossima generazione vanterebbe anche la certificazione IP68/IP69, più resistente all’acqua (anche ad alte temperature e per potenti getti) rispetto a quella IP65 di OnePlus 12.

L’immagine più recente che vedete qua sopra cambia ulteriormente le carte in tavola, mostrandoci un OnePlus 13 ancora diverso, con un modulo fotografico del tutto diverso da quanto vociferato finora e con un’estetica molto lontana da quella tipica di OnePlus.

C’è poi questa, che anziché un’ì’immagine render è una foto ufficiale pubblicata dalla stessa azienda. Vediamo soltanto la parte frontale di OnePlus 13, e tanto basta per rivelarci che al posto di uno schermo curvo ci sarà uno schermo piatto in linea con quanto fatto da un po’ tutti i produttori da un po’ di tempo a questa parte. Quello in questione è un pannello BOE Oriental Screen di seconda generazione, di cui non conosciamo ancora le specifiche ricordando che quello di prima generazione su OnePlus 12 è un 6,82″ Quad HD+ a 120 Hz, con PWM Dimming a 2.160 Hz e 4.500 nits di picco.

