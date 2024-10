Roborock Qrevo S è il numero 1 delle pulizie smart: -260€ con la Festa delle Offerte Prime!

La Festa delle Offerte Prime è ormai alle porte: si tratta del momento perfetto per risparmiare sul meglio dell’ecosistema Roborock, ovviamente su Amazon (quindi con tutti i vantaggi che offre l’e-commerce più apprezzato). L’offerta più ghiotta è sicuramente quella dedicata a Roborock Qrevo S: un modello di punta proposto ad un prezzo appetibile, con un super sconto di ben 260€. Ecco tutti i dettagli dell’iniziativa, insieme agli altri modelli del brand in promo!

Ricevi 260€ di sconto su Roborock Qrevo S e non solo: tutte le occasioni Amazon della Festa delle Offerte Prime

Crediti: Roborock

Il robot aspirapolvere Roborock Qrevo S è imbattibile nella sua fascia di prezzo: lo abbiamo sottolineato nella nostra recensione e lo ribadiamo specialmente adesso. Il tuo alleato nelle pulizie intelligenti è in sconto su Amazon in occasione della Festa delle Offerte Prime, con un risparmio di ben 260€: il prezzo scende a soli 539,9€, dal 7 al 13 ottobre (Roborock ha esteso il tempo previsto dalla promozione Prime)! Ma perché è un robot conveniente? Si tratta solo di una questione di prezzo?

Crediti: Roborock

In realtà Roborock Qrevo S è un piccolo concentrato di tecnologia pensato per migliorare la cura dei pavimenti e diminuire lo sforzo da parte dell’utente. Non a caso si tratta di un robot aspirapolvere con funzione di lavapavimenti: spazza e lava alla massima potenza e al termine della sessione di pulizie torna alla sua base di ricarica e svuotamento. La stazione multifunzione è davvero il massimo per chi cerca il relax e vuole intervenire il meno possibile. La base è in grado di svuotare il contenitore dello sporco presente nel robottino, ma si occupa anche del lavaggio dei mop e dell’asciugatura di questi ultimi (tramite aria calda). Le chicche non finiscono qui: la stazione ospita un doppio serbatoio, uno contiene l’acqua sporca mentre il secondo l’acqua pulita, con funzione di riempimento del robottino. Insomma, al termine di una sessione di pulizia c’è una sosta alla base e poi Roborock Qrevo S è subito pronto a tornare operativo al 100%!

Crediti: Roborock

Passando alle caratteristiche del robot, parliamo di una soluzione con una potenza di aspirazione di 7.000 PA: peli e sporcizia non sono di certo un problema e lo stesso vale sia per i pavimenti che per i tappeti. Il doppio panno rotante sfrutta il lavaggio ad alta velocità (200 giri al minuto) per eliminare anche lo sporco più ostinato. Inoltre è presente la funzione di sollevamento automatico dei panni (fino a 10 mm), utile per stanze con moquette e tappeti. Roborock Qrevo S è anche intelligente grazie al sistema di aggiramento degli ostacoli Reactive Tech, impeccabile anche in stanze disordinate. La tecnologia LiDAR Precisense consente una navigazione fluida ed una mappatura degli ambienti precisa e non mancano funzioni come i comandi vocali (tramite Alexa, Siri o Google Home), i controlli tramite smartphone e perfino l’app per Apple Watch. Tutto questo a soli 539,9€ fino al 13 ottobre: se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Le occasioni targate Roborock per la Festa delle Offerte Prime non finiscono qui: dai un’occhiata a questa pagina Amazon per scoprire tutti gli sconti del brand mentre di seguito trovi le migliori soluzioni per le pulizie tech in promozione (già a partire dal 7 ottobre).

S8 MaxV Ultra (White) – 1.299€ (7 ottobre) – 1.099€ (8/9 ottobre) – promo attiva fino al 13 ottobre

– (7 ottobre) – (8/9 ottobre) – promo attiva fino al 13 ottobre Q5 Pro+ (Black) – 299.9€ (7 ottobre) – 299.9€ applicando il Coupon di 60€ in pagina (8/9 ottobre) – promo attiva fino al 13 ottobre

– (7 ottobre) – applicando il Coupon di 60€ in pagina (8/9 ottobre) – promo attiva fino al 13 ottobre Qrevo Pro – 679.9€ (7 ottobre) – 679.9€ applicando il Coupon di 40€ in pagina (8/9 ottobre) – promo attiva fino al 13 ottobre

– (7 ottobre) – applicando il Coupon di 40€ in pagina (8/9 ottobre) – promo attiva fino al 13 ottobre Flexi Lite – 299.9€ (7 ottobre) – 299.9€ applicando il Coupon di 50€ in pagina (8/9 ottobre) – promo attiva fino al 13 ottobre

