ALLDOCUBE iPlay 60 Mini Turbo è il tablet da gaming compatto, economico e con Snapdragon

Il brand cinese ALLDOCUBE ha lanciato il nuovo tablet da gaming in formato compatto, iPlay 60 Mini Turbo. Si tratta del primo tablet di questo tipo con a bordo il chipset Snapdragon 6 Gen 1, soluzione di fascia media in grado di offrire buone performance in vari ambiti. Il nuovo arrivato di ALLDOCUBE è compatto, stiloso e in grado di lavorare su più fronti in simultanea, il tutto proposto ad un prezzo convincente.

ALLDOCUBE iPlay 60 Mini Turbo: specifiche tecniche, prezzo e uscita del nuovo tablet da gaming compatto

Crediti: ALLDOCUBE

Questo nuovo dispositivo è stato pensato appositamente per chi ama i videogiochi ed è dotato di un design improntato sulla portabilità. È compatto e leggero, ideale per chi generalmente è in giro e non vuole rinunciare ai suoi momenti di svago. Il display è un pannello InCell IPS da 8.4″ di ampiezza, con risoluzione WUXGA in 16:10 a 1920 x 1200 pixel. Sicuramente uno schermo adatto sia ad una sessione di gioco che per guardare un film o serie TV in streaming (altro aspetto per cui è ottimizzato, vista la presenza della certificazione Widevine L1).

Crediti: ALLDOCUBE

Il cuore pulsante è, come anticipato, lo Snapdragon 6 Gen 1 che per la prima volta arriva a bordo di un mini tablet da gaming, ovviamente accompagnato dalla GPU Adreno 710. ALLDOCUBE ha deciso di affiancarlo ad una configurazione con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. La batteria è un’unità da 5.500 mAh mentre le fotocamere sono dotate rispettivamente di una sensore da 5 MP anteriore e 13 MP posteriore. Il prodotto gira con a bordo Android 14.

L’offerta di lancio consente agli utenti di acquistare il nuovo ALLDOCUBE iPlay Mini 60 su AliExpress per 201,69€: si tratta di una cifra appetibile per un tablet compatto, con SoC Snapdragon e un occhio al mobile gaming.

