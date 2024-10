Galaxy Tab S10+ e S10 Ultra ufficiali: addio Exynos per Samsung

Non c’è stato solo Samsung Galaxy S24 FE: all’evento autunnale del brand coreano c’è spazio anche per Samsung Galaxy Tab S10+ e S10 Ultra. Per la prima volta, Samsung ha deciso di rivedere la propria strategia al ribasso, scendendo da tre a due modelli disponibili all’acquisto. E lo ha fatto in maniera atipica, eliminando il modello base e lasciando quelli Plus e Ultra, che però non cambiano nome e quindi lasciano spazio a un eventuale S10 standard in futuro, su cui però non sono mai apparsi rumor finora.

Samsung annuncia i tablet Galaxy Tab S10+ e S10 Ultra: tutte le novità

S10+ S10 Ultra

Dubbi a parte, c’è un altro cambiamento da sottolineare per i tablet Samsung: per la prima volta, dentro non ci sono né SoC Exynos né Qualcomm bensì MediaTek. Per l’esattezza il Dimensity 9300+, l’attuale top di gamma del chipmaker taiwanese anche se a breve faremo conoscenza del Dimensity 9400. Prodotto a 4 nm, porta con sé una CPU octa-core X4 fino a 3,25 GHz e una GPU Immortalis-G720 MC12 e memorie di tipo LPDDR5X e UFS 4.0 con slot microSD.

Parliamo adesso di differenze: S10+ monta un pannello Dynamic AMOLED 2X da 12,4″ WQXGA+ (2.800 x 1.752 pixel), S10 Ultra uno da 14,6″ WQXGA+ (2.960 x 1.848 pixel), entrambi a 120 Hz in 16:10 incastonati in una scocca Enhanced Armor in alluminio con certificazione IP68.

Il software si basa su Android 14 e One UI 6.1, e uno dei focus dei nuovi tablet si chiama Galaxy AI. Lo si evince dalla stessa tastiera Book Cover Keyboard, su cui (in stile Microsoft Copilot+) c’è persino un tasto dedicato per richiamare l’intelligenza artificiale. Ovviamente è immancabile il supporto alla S Pen, con una latenza di 2,8 ms, accelerometro, giroscopio e anch’essa supportata dall’AI. La suite Galaxy AI comprende funzioni come il riassunto e il miglioramento delle note, traduzione dei file PDF, miglioramento della scrittura a mano, AI generativa per editare le immagini e altro ancora.

S10+ ed S10 Ultra differiscono nelle dimensioni e quindi nelle batterie, con unità da 10.090 e 11.200 mAh, ambedue con supporto alla ricarica rapida da 45W. Per il resto, hanno 4 speaker stereo, supporto dual SIM 5G con eSIM, Wi-Fi 6E (S10+) o Wi-Fi 7 (S10 Ultra), Bluetooth 5.3, USB-C, lettore ID nel display, fotocamere da 13 MP, ultra-grandangolare da 8 MP, frontale da 12 MP a cui su S10 Ultra e al suo notch si aggiunge un’altra 12 MP anch’essa ultra-grandangolare.

Nella colorazione Moonstone Gray, Samsung Galaxy Tab S10+ ed S10 Ultra sono disponibili in Italia ai seguenti prezzi:

Samsung Galaxy Tab S10+ 12/256 GB Wi-Fi: 1.149€ 12/256 GB 5G: 1.299€ 12/512 GB Wi-Fi: 1.269€

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 12/256 GB Wi-Fi: 1.369€ 12/256 GB 5G: 1.519€ 12/512 GB Wi-Fi: 1.489€ 16 GB/1 TB 5G: 1.789€

16 GB/1 TB Wi-Fi: 1.939€

