vivo X200 Pro avrà il SoC più potente: record mai visto su Antutu

La nuova serie smartphone X200 vedrà la luce il prossimo 14 ottobre a Pechino. L’azienda ha fissato un evento di presentazione proprio per quel lunedì, giorno in cui mostrerà gli smartphone di cui si vocifera ormai da qualche tempo. Durante le ultime ore sono arrivate nuove notizie che anticipano alcune specifiche del prodotto di punta, ovvero vivo X200 Pro. A svelarle i benchmark eseguiti su Antutu e Geekbench, oltre alla certificazione 3C ottenuta.

vivo X200 Pro: specifiche svelate, fra benchmark e certificazioni di ricarica

Crediti: Geekbench

Il benchmark eseguito sulla piattaforma Geekbench lascia emergere che a bordo di vivo X200 Pro l’azienda utilizzerà il chipset MediaTek Dimensity 9400. Questo SoC, non ancora annunciato, secondo le varie indiscrezioni dovrebbe essere sommariamente il +30% più potente del suo predecessore Dimensity 9300. Ciò non trova riscontro nel punteggio di 1.531/6.135 in single/multi-core, inferiore ai circa 2.500/7.500 del 9300+, ma non è la prima volta che su GeekBench vengono testati smartphone di prova con SoC non al massimo delle loro capacità.

Ricordiamo che si tratterà del nuovo SoC di punta di MediaTek e rivale dello Snapdragon 8 Elite: un chipset high-end che andrà a muovere vari top di gamma di prossima generazione. Lo sottolinea anche l’altro benchmark di riferimento, Antutu, dove lo smartphone ha infranto i precedenti record con l’incredibile risultato oltre i 3 milioni, ben sopra i 2 milioni del Dimensity 9300+.

Oltre ad offrire prestazioni di rilievo, X200 Pro avrebbe dalla sua anche il supporto alla ricarica rapida top. Il prossimo top di gamma di vivo ha superato il consueto processo di certificazione 3C e come gli altri dispositivi della serie X200, supporterà la ricarica cablata da 90W. L’evento di lancio della serie è fissato per il 14 ottobre: al momento non è dato di sapere con precisione quanti saranno i dispositivi in arrivo. Come avvenuto lo scorso anno dovremmo avere X200 e X200 Pro, mentre – secondo altre indiscrezioni – a questo giro si aggiungerebbe anche X200 Plus.

