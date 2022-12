OUKITEL RT3 è il mini tablet indistruttibile ed è pronto al debutto

Dopo due modelli robusti e di dimensioni standard, il brand cinese è pronto al debutto della terza generazione della sua gamma di tablet rugged. A questo giro, però, c'è una novità: OUKITEL RT3 è un dispositivo compatto e resistente, caratterizzato da uno schermo da 8″. Si tratta di un mini tablet rugged ed è subito pronto a fare faville!

OUKITEL RT3: tutto su caratteristiche, prezzo ed uscita del nuovo mini tablet rugged

Come ogni rugged che si rispetti, OUKITEL RT3 è stato pensato per durare e resistere anche nelle condizioni più estreme. Ci troviamo alle prese con un tablet dalle dimensioni compatte, votato anche alla portabilità oltre che alla resistenza. Il dispositivo misura 209 x 136,6 x 14 mm per un peso di 538.1 grammi; grazie alla sua scocca robusta è in grado di affrontare temperature estreme, polvere, sporco, acqua, urti, cadute e vibrazioni senza il minimo intoppo.

Ovviamente parliamo di un rugged con certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810H: le prime due riguardano immersioni e polvere mentre l'ultima è di tipo militare. OUKITEL RT3 è dotato di uno schermo da 8″ con una luminosità di 400 nit, per una visione chiara dei contenuti anche negli ambienti aperti.

Il chipset octa-core Helio P22 di MediaTek fornisce la fluidità di cui ha bisogno, anche grazie alla presenza di 4 GB di RAM: in questo modo le operazioni quotidiane andranno alla grande e anche il multitasking non sarà un problema. Lato software è presente Android 12, una garanzia in termini di performance. Non mancano 64 GB di storage (espandibili fino a 1 TB tramite microSD) per salvare foto, video, app e qualsiasi tipo di file.

Non solo resistenza, ma anche autonomia grazie ad una capiente batteria da 5.150 mAh: quest'ultima è in grado di accompagnare l'utente in tutte le sue avventure, per una giornata completa all'aperto (e fino a 490 ore in standby). Grazie alla ricarica inversa è possibile sfruttare il tablet come una power bank. Abbiamo poi una doppia fotocamera con un sensore principale Sony IMX519 da 16 MP (accompagnato da un obiettivo macro) ed un modulo frontale da 8 MP per selfie e videochiamate.

Il resto delle caratteristiche comprende un doppio slot SIM (abbiamo quindi la connettività 4G LTE), GPS, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.3, doppi speaker, uno scanner per codici a barre e tanto altro ancora. Il lancio del mini tablet rugged OUKITERL RT3 è fissato per il periodo dal 21 al 25 dicembre: durante la premiere è possibile beneficiare di uno sconto del 50%, insieme ad un coupon del valore di 10$ (OUKITELRT3MN). Utilizzando il codice, il prezzo finale scende a soli 139.9$.

Contenuto realizzato in collaborazione con Oukitel.

