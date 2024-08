iPhone 15? No, sarà iPhone SE 4 quello da acquistare se vorrete l’AI

Se già adesso iPhone 15 e 15 Plus non hanno lo stesso appeal dei modelli Pro e Pro Max, il prossimo arrivo di iPhone SE 4 potrebbe metterli in una posizione ancora più difficile. Il 2024 sancirà l’esordio di Apple Intelligence, la raccolta di strumenti d’intelligenza artificiale con cui Cupertino risponderà a Google, Microsoft e OpenAI. In questo il prossimo melafonino “economico” dovrebbe essere strategico, perchè gli ultimi rumor ci confermano la sua compatibilità con l’AI della mela.

iPhone SE 4 sarà il modello più economico per utilizzare Apple Intelligence

Con il suoi “potete scommetterci” su Bloomberg, il noto insider Mark Gurman è stato piuttosto esplicito: iPhone SE 4 sarà in grado di supportare l’AI di Apple Intelligence. Per farlo, sotto il profilo tecnico dovremmo assistere a un corposo miglioramento delle memorie, passando dai 4 GB dell’attuale iPhone SE a 8 GB di RAM LPDDR5, quantitativo necessario per far funzionare l’AI sul dispositivo senza dover fare affidamento ai server in cloud.

Per riuscirci verrà utilizzato anche l’Apple A18, lo stesso System-on-a-Chip che troveremo sugli iPhone 16 di prossima uscita. Il catalogo Apple sarà a suo modo controverso, perché Apple Intelligence funzionerà non su iPhone 15 e 15 Plus ma sul più economico iPhone SE 4, e a quel punto Apple potrebbe decidere di interromperne produzione e vendita.

Ci ritroveremmo così con un iPhone SE 4 particolarmente strategico per la sua azienda, non soltanto per l’alto numero di vendite che dovrebbe generare ma perché così facendo Apple metterà nelle mani di moltissimi un’AI che non sarà gratis per sempre.

Si vocifera che iPhone SE 4 dovrebbe avere lo stesso design e dimensioni di iPhone 14, seppur potrebbe condividere lo stesso telaio in vetro e alluminio dell’iPhone 16. La fotocamera sarebbe però una singola 48 MP, lo schermo salirebbe da 4,7″ a 6,06″, anziché LCD sarebbe un OLED a 60 Hz (non di Samsung) ma soprattutto sarebbe al passo coi tempi, come confermano le foto dal vivo. Avrebbe un look full screen senza tasto ma senza Isola Dinamica: ci sarebbe il vecchio notch con Face ID al posto del Touch ID, così come USB-C e pulsante Azione.

La produzione di massa dovrebbe partire da ottobre, per un lancio che sarebbe previsto nel Q1 2025: anche se si vocifera Apple potrebbe volerlo mettere sugli scaffali prima del Capodanno Lunare (gennaio 2025), è probabile che debutti a marzo come i modelli precedenti, a un prezzo che è già trapelato. Da menzionare anche un’altra importante novità: al posto di quello Qualcomm, ci sarebbe il modem 5G proprietario, che poi ritroveremmo successivamente sul tanto chiacchierato iPhone 17 Slim aka iPhone Air.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le