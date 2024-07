iPhone 16 e Apple A18: questa volta il SoC accontenterà tutti

Con le ultime due generazioni di melafonini, Apple ha creato ulteriore diversificazione fra i suoi modelli ma ciò potrebbe scomparire con i prossimi iPhone 16. Mi riferisco al System-on-a-Chip, il cuore pulsante di ogni telefono, che con gli ultimi telefoni non è stato lo stesso per tutti. Su iPhone 14 e 14 Plus c’era l’A15 Bionic al posto del più potente A16 Bionic di Pro e Pro Max; lo stesso è accaduto poi con iPhone 15 e 15 Plus, alimentati dall’A16 mentre Pro e Pro Max dall’ultimo A17.

Apple A18, stavolta ci sarà un solo SoC per tutti i modelli della serie iPhone 16

Gli insider riportano il cambio di sigle tecniche che Apple avrebbe attuato con i prossimi smartphone. Ecco come sono siglati gli attuali modelli:

iPhone 15: iPhone 15,4

iPhone 15 Plus: iPhone 15,5

iPhone 15 Pro: iPhone 16,1

iPhone 15 Pro Max: iPhone 16,2

Il motivo di tale differenziazione si lega proprio al SoC, che su Pro e Pro Max non è lo stesso degli altri due, con “15,x” che fa riferimento ad Apple A16 e “16,x” all’A17. Dando per scontato che Apple mantenga questo tipo di identificazione, in rete sono trapelate le seguenti sigle:

iPhone 16: iPhone17,4

iPhone 16 Plus: iPhone17,5

iPhone 16 Pro: iPhone17,1

iPhone 16 Pro Max: iPhone17,2

???: iPhone17,3

Prima di tutto, perché sono cinque e non quattro? Non si sa ancora con certezza, ma iPhone 17,3 potrebbe far riferimento al futuro iPhone SE, il cui lancio non dovrebbe però avvenire nel 2024; ciò nonostante, iPhone 13 uscì nel 2020 con Apple A15 Bionic e nel 2021 toccò ad iPhone SE con lo stesso SoC, pertanto ci si aspetta che avvenga lo stesso col prossimo SE.

Detto questo, quanto trapelato ci fa intuire che iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro e 16 Pro Max avranno tutti lo stesso SoC Apple A18… oppure no? Il fatto che iPhone 16 e 16 Plus non avranno l’attuale A17 non implica che non ci sarà comunque diversificazione, dato che nulla vieterebbe ad Apple di creare un A18 per 16 e 16 Plus e un A18 Pro per 16 Pro e 16 Pro Max.

Tuttavia, l’arrivo di Apple Intelligence richiederà che tutta la serie iPhone 16 (e iPhone SE futuro) abbia la potenza necessaria per supportarlo, il ché potrebbe averla spinta a creare un solo SoC per evitare AI di serie A e serie B. Si prevede che i prossimi melafonini saranno un successo di vendite, complice anche un’intelligenza artificiale che però sarà gratis soltanto inizialmente.

