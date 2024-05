iPhone SE 4 più costoso? Ecco di quanto aumenterà il prezzo

Ebbene sì: chi vorrà acquistare il futuro iPhone SE 4 potrebbe dover essere disposto a pagare un prezzo più alto rispetto a quanto accaduto finora. A dirlo è il famoso leaker Revegnus, che sul suo profilo X racconta di come Apple avrebbe optato per la realizzazione di un iPhone sì economico ma più costoso che mai, in favore di una scheda tecnica più avanzata e con caratteristiche ereditate dai modelli di fascia superiore.

Apple proporrà un iPhone SE 4 più avanzato e più costoso del suo predecessore

Crediti: MacRumors

Fra immagini render e foto dal vivo, sappiamo che iPhone SE 4 dovrebbe ispirarsi alle fattezze dei melafonini della serie 13, abbandonando cornici e Touch ID in favore della famigerata tacca con al suo interno il sistema di Face ID per il riconoscimento facciale tridimensionale, con buona pace di chi continua a preferire un lettore d’impronte digitali.

Cambierebbe anche la tecnologia dello schermo, non più LCD ma AMOLED per quello che dovrebbe essere un display con diagonale da 6,1″, ben più ampio di quello da 4,7″ dell’attuale iPhone SE (2022). Inutile dire che non vedremo più nemmeno la porta Lightning, sostituita da quella USB-C, e si vocifera che sul frame laterale dovrebbe esserci anche il tasto Azione; niente da fare per la fotocamera, che sicuramente avrà un sensore più moderno ma senza né ultra-grandangolare né teleobiettivo.

Tutte queste novità, assieme a un System-on-a-Chip non ancora chiaro ma che sicuramente sarà più potente, si dovrebbero tradurre in un prezzo di 499$. Sarebbe un aumento del +10% rispetto al costo di listino di 429$ dell’ultimo modello SE presentato, che qua da noi arrivò a 529€ e che potrebbe quindi salire a 599€.

