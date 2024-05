Cerchi uno smartphone ultra-resistente? I rugged FOSSiBOT partono da soli 92€!

I saldi smart home di Geekmall continuano fino al 31 maggio ma le occasioni del mese non riguardano solo domotica e accessori. Lo store ha lanciato una promozione dedicata ai rugged phone FOSSiBOT F101, F101P e F102: tutti sono disponibili in offerta con Coupon e spedizione gratis, ovviamente direttamente dall’Europa. Se stai cercando uno smartphone ultra-resistente, allora questo è il momento perfetto!

FOSSiBOT F101, F101P e F102 in promozione: risparmia con questi Coupon (e la spedizione EU gratis)

Crediti: FOSSiBOT

Ma perché scegliere un rugged phone? Il motivo è presto detto, anzi in realtà sarebbe più corretto parlare al plurale dato che le motivazioni possono essere molteplici. Ci sono professionisti che svolgono mansioni che necessitano di telefoni robusti (gli smartphone normali risultano troppo fragili), oppure sportivi ed escursionisti che hanno bisogno di un dispositivo in grado di resistere a urti, cadute e acqua; ancora in alcuni casi è bene avere un telefono di riserva, oppure uno da maltrattare a più non posso (magari per far giocare i più piccoli) o semplicemente per passione verso la categoria rugged. Quale che sia la tua motivazione, FOSSiBOT ha di certo il modello che fa al caso tuo e sicuramente è in offerta con questa promo targata Geekmall!

FOSSiBOT F101 Pro (a 135€) è uno dei modelli più interessanti della linea del brand: non solo si tratta di un dispositivo resistente (con certificazioni IP68/IP69K e bordi ed angoli anti-caduta), ma anche stiloso con un tocco futuristico. Il telefono presenta un display HD da 5,45″ ma sul retro trova spazio uno schermo secondario circolare, perfetto per visualizzare chiamate, notifiche, data e ora, i controlli della musica, il timer o per “guardarsi” mentre si scatta un selfie con la fotocamera principale (da 24 MP). Oltre ad essere un rugged abbiamo a che fare anche con un battery phone, vista la capiente unità da 10.600 mAh a bordo. Non mancano il supporto dual SIM e l’NFC per i pagamenti.

Crediti: FOSSiBOT

FOSSiBOT F101P (a 92€) è la scelta economica ma che nasconde una caratteristica unica: nel caso del dispositivo precedente si tratta di un display posteriore, mentre a questo giro abbiamo un altoparlante da 123 dB integrato. Insomma abbiamo a che fare con uno smartphone ultra-resistente, con una super batteria (da 10.600 mAh), una fotocamera da 24 MP, Android 13, certificazioni IP68/IP69K/MIL-STD-810G ed un super speaker direttamente nella scocca.

Crediti: FOSSiBOT

Infine, FOSSiBOT F102 (a 189€): come avrai intuito quasi ogni telefono del brand presenta una funzionalità unica e anche in questo caso abbiamo una caratteristica esclusiva. Il rugged è dotato di una luce da campeggio integrata, un’unità in grado di offrire fino a 495 lumen. E grazie al suo corpo impermeabile può essere utilizzato anche sott’acqua per scattare foto subacquee o per illuminare il percorso durante le immersioni. Non manca una super batteria (da 16.500 mAh) ed una fotocamera migliorata (da 108 MP), insieme all’NFC per i pagamenti e ad uno schermo Full HD da 6,58″ e refresh rate a 120 Hz. Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le