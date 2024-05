Saldi SMART HOME Geekmall: fino -50% su vacuum cleaner, eBike, power station e non solo!

La nuova iniziativa promozionale targata Geekmall è dedicata ai prodotti smart home, ma non mancano aggiunge che toccano anche altri ambiti: oltre ad elettrodomestici utili (come vacuum cleaner e macchine del caffè) tra gli articoli in sconto trovi anche bici e monopattini elettrici, proiettori, monitor, incisori laser, portatili e power station.

Arriva la promo Geekmall con le offerte Smart Home (ma c’è anche la mobilità green): ecco i nuovi Coupon e le migliori occasioni

Insomma, il concetto di casa smart abbraccia tante soluzioni differenti e Geekmall lo sa bene. Le offerte terminano il 31 maggio ma, come al solito in questi casi, è sempre meglio affrettarsi per non restare a bocca asciutta. Di seguito trovi anche i nuovi coupon generici da utilizzare per un risparmio aggiuntivo.

Coupon 100OFDOM10 – 10€ di sconto su una spesa di 100€

– 10€ di sconto su una spesa di 100€ Coupon 300OFDOM20 – 20€ di sconto su una spesa di 300€

– 20€ di sconto su una spesa di 300€ Coupon 700OFDOM40 – 40€ di sconto su una spesa di 700€

– 40€ di sconto su una spesa di 700€ Coupon 1000OFDOM50 – 50€ di sconto su una spesa di 1.000€

Tra i protagonisti dei saldi di Geekmall troviamo anche il nuovissimo robot aspirapolvere Narwal Freo X Plus, il vacuum cleaner del momento: il prezzo scontato è di soli 329€, con 6 sacchetti di ricambio in regalo. Tra gli altri articoli interessanti in sconto c’è anche Proscenic P13, aspirapolvere senza fili con una potenza di ben 35.000 PA ed una spazzola anti-grovigli con luce LED verde integrata. Questa è la pagina principale della promo Smart Home di Geekmall, mentre di seguito trovi una selezione delle migliori occasioni da cogliere al volo! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

