Controllare iPhone e iPad con gli occhi: Apple svela le sue nuove “magie”

Di prodotti capaci di essere controllati con gli occhi ne abbiamo già visti in passato ma mai nessuno che convincesse a pieno: che Apple riesca in questo intento? Quando l’azienda di Cupertino annuncia qualcosa di nuovo, solitamente lo fa in ritardo rispetto alla concorrenza ma anche con più cognizione di causa. In vista di quelli che saranno i prossimi aggiornamenti ad iOS 18 e iPadOS 18, di cui inizieremo a parlare più concretamente alla WWDC 2024, ecco che Apple ha annunciato varie novità per migliorare l’accessibilità di iPhone e iPad.

Apple, iOS 18 e iPadOS 18: fra le novità ci sarà il tracciamento oculare su iPhone e iPad

La novità principale si chiama Eye Tracking, tecnologia in cui l’intelligenza artificiale di Apple agisce tramite la fotocamera frontale per seguire lo sguardo dell’utente, capire cosa sta guardando sullo schermo e farvici interagire, senza dover necessariamente usare le dita per premere schermo o tasti. Lo scopo è quello di aiutare chi ha disabilità motorie e permettergli comunque di utilizzare iPhone e iPad, senza bisogno di ricorrere a accessori esterni. Una tecnologia che sembra ereditata direttamente da Apple Vision Pro, che vi ricordiamo sta per debuttare fuori dagli USA.

Sapete cos’è la chinetosi? Magari la parola non vi dice nulla: avete presente quando usate lo smartphone in macchina e iniziate ad avere la nausea? Ecco, questo accade perché il cervello riceve segnali contrastanti sul movimento a causa del disequilibrio fra quello che gli occhi vedono e quello che il corpo percepisce. Apple vuole evitarla introducendo Vehicle Motion Cues, una nuova feature software che usa sensori come accelerometro e giroscopio di iPhone e iPad per aggiungere a schermo dei pallini che seguono il movimento del veicolo e far sì che il disequilibrio venga meno.

Un’altra novità è Music Haptics, pensata per far sperimentare la musica a chi soffre di disabilità uditive. Utilizzando l’app di Apple Music, il motore di feedback aptico Taptic Engine “traduce” la musica in tocchi, trame e vibrazioni. La lista delle nuove feature non finisce qui: ci sono le scorciatoie vocali, con cui gli utenti possono usare espressioni vocali personalizzate per avviare scorciatoie e attività combinate, ed è stato migliorato CarPlay, fra l’aggiunta del controllo vocale e il riconoscimento di clacson e sirene per avvisare chi ha problemi d’udito.

