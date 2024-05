iPad Pro (2024) nei test di resistenza: nuovo bendgate in arrivo?

Sono passati quasi dieci anni dal famigerato bendgate che affliggeva iPhone 6 e 6 Plus, che nel 2014 fecero parlare di sé in negativo a causa di alcuni casi di piegamento della scocca. I melafonini dell’epoca erano molto sottili anche se non i più sottili della storia: 6,9/7,1 mm, quando ci sono stati telefoni come vivo X5 Max che misurava solamente 4,75 mm. Da allora, Apple non ha più insistito nel voler creare smartphone particolarmente sottili. Al contempo, i nuovi iPad Pro 2024 sono i più sottili di sempre, persino più del piccolo iPod Nano con 5,3 mm per il modello da 11″ e addirittura 5,1 mm per quello da 13″.

iPad Pro

Apple afferma che per aumentare la rigidità strutturale dei suoi tablet ha inserito una copertura metallica in corrispondenza della scheda logica presente nella parte centrale. Basterà a impedire che questi iPad Pro si pieghino quando flessi? Alla domanda risponde JerryRigEverything, che sin da subito si accorge che c’è qualcosa che non va nell’unità da lui acquistata. Dopo averlo estratto dalla confezione, con l’apposito strumento di misurazione verifica che la scocca del suo iPad Pro da 13″ non è totalmente dritta ma ha una curvatura di 0,1°.

È un dato che di per sé non indica nulla, trattandosi di una curvatura praticamente impercettibile all’occhio e al tatto umano, ma più avanti nel test capiremo perché in questo caso sia più rilevante del solito. Premendo sullo schermo, Jerry afferma di riuscire a sentire la presenza della succitata copertura metallica, e a proposito di display, questo inizia graffiarsi al livello 6 della scala di Mohs, con segni più evidenti al livello 7, come praticamente ogni smartphone e tablet odierno.

Lungo il perimetro laterale c’è un frame in alluminio anodizzato che ospita speaker, pin e magneti per collegare Apple Pencil Pro e Magic Keyboard. Arriviamo così al tanto atteso bend test, che inizialmente sembra andare molto meglio di quanto previsto: provando a piegarlo orizzontale, iPad Pro resiste abbastanza bene, segno che la protezione interna funziona, una buona notizia per chi, portandolo in zaino, potrebbe rischiare di fletterlo più del normale.

Quando piegato in verticale, però, iPad Pro che non resiste e finisce per rovinarsi in maniera irreparabile, con il frame che si spezza in corrispondenza della porta USB-C. Era già successo nel 2018 con iPad Pro, quando anche i tablet di allora soffrivano quando piegati in maniera consistente. A questo giro, però, se questi tablet sono così sottili è tutto merito della tecnologia Tandem OLED.

