iPhone 16 Pro e 16 Pro Max meno compatti: il confronto nelle foto dal vivo

Aggiornamento 16/05: nuove foto dal vivo mostrano quanto sarà più grande iPhone 16 Pro Max, le trovate nell’articolo.

Dopo diversi anni di stasi, Apple avrebbe deciso di aumentare le dimensioni dei suoi smartphone, nello specifico iPhone 16 Pro e Pro Max. Dal 2020 al 2023, la diagonale dei melafonini non è radicalmente cambiata, mentre la prossima serie 16 dovrebbe cambiare questo trend. Una notizia che farà felici coloro che sono alla ricerca di uno smartphone dal display ampio, a vantaggio della multimedialità, mentre farà meno felici coloro che preferirebbero soluzioni più compatte.

Ecco di quanto aumenterebbero le dimensioni di iPhone 16 Pro e 16 Pro Max

iPhone 16 Pro Max vs iPhone 15 Pro Max: pic.twitter.com/gbCOnQf3mA — Daniel (@ZONEofTECH) May 10, 2024

Rispetto agli attuali iPhone 15 Pro e Pro Max, i cui schermi misurano 6,1″ e 6,7″, i futuri iPhone 16 Pro e Pro Max salirebbero a 6,3″ e 6,9″, con un conseguente aumento delle dimensioni in altezza, larghezza e peso (ma non in spessore):

iPhone 15 Pro – 146,6 x 70,6 x 8,25 mm per 187 grammi

iPhone 16 Pro – 149,6 x 71,45 x 8,25 mm per 194 grammi

per iPhone 15 Pro Max – 159,9 x 76,7 x 8,25 mm per 221 grammi

iPhone 16 Pro Max – 163 x 77,58 x 8,25 mm per 225 grammi

Oltre a poter fruire in maniera più soddisfacente di social, giochi, foto e video, avere smartphone più grossi dovrebbe andare anche a vantaggio degli speaker, che godrebbero di una maggiore cassa di risonanza, e soprattutto dell’autonomia, anche se le batterie dovrebbero alimentare schermi più grandi ergo più energivori; non a caso, si vocifera che sarà introdotta una nuova tecnologia del display per abbassarne i consumi.

Non sarebbero previste modifiche dimensionali per iPhone 16 e 16 Plus, le cui diagonali dovrebbero rimanere immutate sui 6,1″ e 6,7″ come i loro predecessori; guardando al futuro, invece, si prospetta un aumento dimensionale per iPhone 17 e 17 Plus, rispettivamente a 6,27″ e 6,86″ per un form factor in 19.6:9.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le