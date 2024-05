Sonos Ace ufficiali: ecco finalmente le prime cuffie del brand

Il giorno che tutti gli appassionati di audio e musica attendevano è finalmente qui: Sonos ha ufficialmente presentato Ace, le prime cuffie che segnano l’ingresso del brand nella categoria dei prodotti per l’ascolto personale. Con una comodità senza precedenti e la fedeltà audio che caratterizza da sempre il marchio, queste cuffie premium over-ear offrono un’esperienza d’ascolto immersiva come mai prima d’ora.

Il prodotto Sonos più atteso è finalmente qui: ecco le cuffie Ace

Le nuove cuffie Sonos Ace sono progettate per offrire un design unico e un audio eccezionale, grazie al doppio driver da 40 millimetri progettato su misura in ciascun padiglione auricolare che riproducono ogni frequenza con precisione e nitidezza. I materiali utilizzati per realizzare le cuffie, inoltre, sono particolarmente leggeri (nel complesso solo 312 grammi), in modo che possano avvolgere la testa senza mai risultare fastidiosi. Il memory foam è rivestito di ecopelle, mentre l’archetto è realizzato su misura per evitare che si impigli nei capelli.

Ma la parte importante è sicuramente l’audio e in questo settore Sonos è abituata ad eccellere: anche in questo caso, infatti, abbiamo a disposizione audio spaziale con supporto per Dolby Atmos e Audio Lossless (anche wireless) grazie alla tecnologia Snapdragon Sound AptX Lossless. Le cuffie infatti sono dotate di connessione Bluetooth 5.4 per supportare la riproduzione da qualsiasi dispositivo, ma è possibile sfruttare anche il cablaggio USB-C per la connessione a PC e smartphone.

Le Sonos Ace mettono a disposizione anche la cancellazione attiva del rumore (ANC), con la possibilità di attivare a modalità Trasparenza per evitare di isolarsi ed ascoltare al meglio sia quello che succede intorno a se, sia quello che si sta ascoltando in cuffia. Per chi ama guardare film con le cuffie, la modalità TrueCinema ottimizzerà l’audio in base all’ambiente, in modo da offrire un’esperienza d’ascolto sempre più realistica.

Grazie alla batteria da 1060 mAh è possibile ottenere un’autonomia di ben 30 ore di riproduzione o comunicazione (grazie agli 8 microfoni integrati), mentre con soli 3 minuti di ricarica è possibile ottenere addirittura 3 ore di riproduzione, in modo da non rimanere mai senza la propria musica preferita.

Le cuffie Sonos Ace saranno disponibili a partire dal 5 giugno 2024 al prezzo di 499€. Per gli amanti dello stile, saranno disponibili ben due colorazioni diverse: nero e soft white.

