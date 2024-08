OnePlus Buds Pro 3 ufficiali: nuove TWS con ANC 50 dB in collaborazione con Dynaudio

OnePlus ha lanciato oggi le nuove TWS Buds Pro 3 che, ripercorrendo la strada tracciata dalla precedente generazione di TWS, continuano ad offrire audio di alta qualità e grande stile nel design, senza però alterarne il prezzo. OnePlus Buds Pro 3, infatti, sono realizzate in collaborazione con Dynaudio per offrire agli utenti la miglior qualità audio possibile affiancata da importanti funzioni come la cancellazione attiva del rumore e l’audio spaziale.

OnePlus Buds Pro 3: tutto quello che c’è da sapere

Crediti: OnePlus

Le cuffie OnePlus Buds Pro 3 sono dotate di doppi driver da 11mm e doppi convertitori digitale-analogico (DAC), per offrire una qualità audio superiore e più potente rispetto al modello precedente. Al contempo, il tweeter da 6mm presenta un diaframma avanzato e una bobina vocale piatta da 35 micrometri, che assicura la riproduzione dei dettagli più fini ad alta frequenza. La collaborazione con Dynaudio, in questo caso, ha permesso a OnePlus di ottimizzare le TWS per garantire bassi profondi e alti cristallini, mantenendo quanto più possibilmente dettagliata la qualità sonora.

Questo nuovo modello, inoltre, è dotato della tecnologia di cancellazione del rumore più avanzata mai realizzata da OnePlus, offrendo una funzione ANC con cancellazione fino a 50 dB. Con la modalità adattiva, le Buds Pro 3 possono regolare automaticamente il livello di cancellazione del rumore in base alla rumorosità dell’ambiente circostante. Se, per esempio, ci si trova in una strada particolarmente affollata e rumorsa, le cuffie imposteranno l’ANC su 50 dB, mentre in ambienti più tranquilli garantiranno un maggiore equilibrio tra silenzio e comfort.

Viene ritoccato anche il design, con le colorazioni Midnight Opus e Lunar Radiance che si distinguono per la loro custodia ergonomica rifinita in finta pelle bicolore. Le cuffie mantengono, inoltre, i pratici controlli che permettono di regolare il volume scorrendo su e giu su ciascun auricolare, mentre è poossibile gestire la riproduzione musicale semplicemente con un tocco. Ad impreziosire queste TWS, inoltre, arriva anche il supporto alla tecnologia Bluetooth 5.4, Google Fast Pair e Google Spatial Audio.

OnePlus Buds Pro 3 sono disponibili da oggi in Italia al prezzo di 199€, ma fino al 20 settembre chi deciderà di acquistarle tramite il sito ufficiale potrà beneficiare di uno sconto di 20€ sul prezzo di lancio, con il costo che scenderà a soltanto 179€ e ricevendo anche un paio di OnePlus Buds Pro 2 in omaggio.

