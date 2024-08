iPhone 17 Slim? No, iPhone Air sarà il redesign che tanti aspettano

Finora se n’è parlato sempre e soltanto sotto forma di iPhone 17 Slim, ma adesso si aggiunge al toto-nomi un’altra ipotesi: iPhone Air. Sarebbe questo il vero nome commerciale del melafonino che il prossimo anno dovrebbe cambiare le carte in tavola dopo anni di stasi in quel di Cupertino. E sarebbe il nome attribuito a quello che potrebbe rivelarsi come lo smartphone della mela più controverso degli ultimi anni.

iPhone Air potrebbe essere il vero nome di iPhone 17 Slim e del suo atteso redesign

Per il 2025, le previsioni dei leaker vedono una Apple apprestarsi a depennare iPhone 17 Plus dal catalogo a causa delle scarse prestazioni di vendita (5/10% delle spedizioni) rispetto ai modelli base, Pro e Pro Max, da sempre molto più richiesti. Tuttavia, è stato specificato che iPhone Air non ne prenderebbe il posto, e che questo inedito modello punterebbe non alle specifiche ma al form factor.

In che modo? Stando a quanto trapelato finora, la sua principale se non unica peculiarità sarebbe il suo essere significativamente più sottile. L’immagine dimostrativa che vedete qua sopra che lo mette a confronto con iPhone 15 Pro Max, svelando uno spessore che si attesterebbe sui 5 mm: il record rimarrebbe dei 4,75 mm del vecchio vivo V5 Max, ma attualmente sarebbe il più sottile di tutti. Se si parla di specifiche, il quadro si fa alquanto strano, perché sarebbe un modello meno dotato ma più costoso persino di iPhone 17 Pro Max.

L’analista Ming-Chi Kuo ne ha parlato come di un “iPhone 17 ultra-leggero“, ponendo ulteriori dubbi sul nome definitivo, che non è da escludere non sia ancora stato deciso al 100% dalla compagnia. Sull’argomento si è esposto il noto canale YouTube FrontPageTech, che afferma che questo modello potrebbe chiamarsi iPhone Air, motivando il rumor proprio per il suo voler puntare al pubblico casual, che tende a dare priorità a come un prodotto appare piuttosto che alle specifiche, esattamente come avviene con iPad Air e MacBook Air.

Questo si ricollegherebbe a quanto vociferato in precedenza: sarebbe un cambiamento “al pari di iPhone X” non tanto nella sostanza quanto nella forma. Così come iPhone X si staccò dagli allora iPhone 8, dando via a una nuova categoria di prodotto (gli smartphone full screen), iPhone Air si staccherebbe da iPhone 17 per inaugurare una nuova linea di smartphone.

