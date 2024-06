Ci sarà anche OnePlus Watch 2R e potrebbe avere DUE NOVITÀ gradite

Il prossimo 27 giugno si terrà un evento OnePlus in Cina che vedrà protagonista un nuovo flagship della serie Ace e tante altre novità. Nonostante si tratti di un evento per gli utenti cinesi forse potrebbe fare capolino un prodotto che interessa anche a noi occidentali: che si tratti del misterioso OnePlus Watch 2R, anticipato da un noto insider?

OnePlus Watch 2R sarà il prossimo smartwatch del brand: lo svela un noto insider

Watch 2 (GLOBAL) – Crediti: OnePlus

Il leaker Max Jambor, uno dei più affidabili sulla piazza, è sceso in campo con un ennesimo leak legato alla casa di Pete Lau. Criptico e diretto come sempre, l’insider ha svelato l’esistenza di OnePlus Watch 2R, un nuovo indossabile in arrivo per i mercati Global (anche se non viene specificato quali). Non ci sono altri dettagli, niente immagini né specifiche, eppure forse sappiamo già qualcosa su questo misterioso orologio.

OnePlus Watch 2R — Max Jambor (@MaxJmb) June 24, 2024

Nella prima metà dell’anno l’azienda ha presentato OnePlus Watch 2, secondo capitolo della gamma di wearable del brand e primo modello della famiglia con Wear OS (per la gioia di mezzo mondo). Il dispositivo è caratterizzato da un look atipico, con un display circolare ed una sporgenza laterale (su cui sono posizionati un pulsante ed una ghiera rotante). Dopo il debutto internazionale è arrivato il momento del lancio in Cina.

Watch 2 (CHINA) – Crediti: OnePlus

Il 27 giugno la compagnia presenterà in patria Ace 3 Pro, il nuovissimo Pad Pro, le Buds 3 (già disponibili in Italia) e OnePlus Watch 2 in versione cinese; quest’ultimo presenta una look differente rispetto al modello disponibile da noi, con una struttura completamente circolare, senza la sporgenza che caratterizza la variante occidentale. L’orologio è stato anche certificato e confuso erroneamente con un possibile Watch 3. Non ci sono dettagli su questa versione cinese ma è probabile che avrà le medesime caratteristiche di quella lanciata in Italia e in Europa, con l’aggiunta della connettività LTE.

L’ipotesi più plausibile è che OnePlus Watch 2R sia proprio un rebrand Global di questo modello in arrivo in Cina, quindi con le stesse specifiche di Watch 2 ma con due novità ossia un design leggermente diverso e la connessione mobile. Ovviamente restiamo in attesa di ulteriori indiscrezioni, quindi aggiorneremo questo articolo non appena ne sapremo di più.

