Dove comprare Huawei Pura X: è la rivoluzione dei Flip Phone

Dopo aver rivoluzionato il settore dei pieghevoli con Mate XT (il primo tri-fold al mondo), il colosso cinese continua a scuotere le certezze raggiunte da questa categoria di prodotti. Scopri dove comprare Huawei Pura X, il primo pieghevole a conchiglia dotato di un formato atipico ma decisamente funzionale!

Huawei Pura X: dove comprare il nuovo pieghevole a conchiglia dal design unico nel suo genere

Crediti: Huawei

Con Huawei Pura X l’azienda asiatica ha colpito nel segno (di nuovo): il pieghevole a conchiglia presenta un formato in 16:10 e il risultato è uno smartphone compatto che sembra un ibrido da un foldable classico ed un flip phone. Lo schermo è ampio e consente di guardare film, leggere e giocare in tutta comodità; all’esterno c’è un display secondario da 3,5″ personalizzabile (perfetto per rispondere al volo alle notifiche ed accedere rapidamente ad un’applicazione). In basso trovi il link all’acquisto e – se disponibile – il coupon dedicato. Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Domande frequenti su Huawei Pura X

Huawei Pura X è in Italiano? Lo smartphone è dotato di software China, ma multilingue (disponibile anche in italiano, secondo quanto riportato dallo store). Huawei Pura X ha i servizi Google? Trattandosi di un modello cinese e per di più con a bordo HarmonyOS (sistema operativo proprietario di Huawei) non sono previsti i servizi Google. Huawei Pura X supporta gli aggiornamenti? Sì, lo smartphone supporta senza problemi gli aggiornamenti tramite OTA. Quali sono le bande supportate da Huawei Pura X? La lista delle reti supportate è disponibile nella pagina d’acquisto del telefono. Huawei Pura X è uno smartphone 5G? Il pieghevole supporta la tecnologia 5A, ossia 5G-A: si tratta di uno standard disponibile in Cina mentre alle nostre latitudini è presente la connettività 4G LTE (come specificato anche dalla pagina d’acquisto del telefono su GizTop).

Scheda tecnica

Dimensioni e peso – 143,2 x 91,7 x 7,15 mm (aperto) e 91,7 x 74,3 x 15,1 mm (chiuso) per 193,7/195,9 grammi

Certificazione IPX8

Display esterno OLED da 3,5″ HD+ (980 x 980 pixel) con refresh rate LTPO a 120 Hz , PWM a 1.440 Hz, campionamento del tocco a 240 Hz interno OLED da 6,3″ 1.5K+ (2.120 x 1.320 pixel) in 16:10 , con refresh rate LTPO a 120 Hz , PWM a 1.440 Hz, campionamento del tocco a 300 Hz, fino a 2.500 nit di luminosità e protezione UTG

Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento passivo

SoC HiSilicon Kirin 9020 (non specificato)

(non specificato) CPU octa-core con tecnologia Hyperthreading (12 thread) 1 x 2,5 GHz Taishan V121 3 x 2,15 GHz Taishan V121 4 x 1,6 GHz Taishan Little (basato su ARM Cortex-A510)

GPU Maleoon 920 (840 MHz)

(840 MHz) 12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile Batteria da 4.720 mAh con ricarica da 66W e wireless 40W (inversa 7,5W)

con ricarica da e 40W (inversa 7,5W) Fotocamera da 50 + 50 + 8 MP (f/1.6-2.2-2.4) con sensore RYYB, OIS, ultra-wide e macro RYYB, teleobiettivo con zoom ottico 3,5X e digitale 30X

(f/1.6-2.2-2.4) con sensore RYYB, OIS, ultra-wide e macro RYYB, teleobiettivo con zoom ottico 3,5X e digitale 30X Selfie camera ultra-wide da 10,7 MP (f/2.2)

Dual SIM 5G (5A), Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, Speaker stereo, USB-C 3.1 Gen 1, comunicazione satellitare (solo Collector’s Edition).

sistema operativo HarmonyOS 5.0.1

