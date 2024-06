OnePlus Watch 3 mostrato per la prima volta: come cambierà il design?

Tra i protagonisti del MWC 2024 c’è stato anche il secondo smartwatch di OnePlus, un dispositivo particolarmente atteso dopo un primo modello non proprio entusiasmante. Per fortuna le novità introdotte (Wear OS in primis) hanno colpito nel segno e OnePlus Watch 2 ha passato la prova (eccovi la nostra recensione!). Nonostante siano passati solo pochi mesi già si parla del prossimo modello in arrivo e ora c’è anche qualcosina in più: OnePlus Watch 3 è stato avvistato nella prima immagine, che ci permette di dare uno sguardo iniziale al design.

OnePlus Watch 3 certificato ancora: stavolta c’è anche un’immagine che mostra come dovrebbe essere il design

Presunto Watch 3 – Crediti: TAF/TENAA

Il prossimo smartwatch della casa di Pete Lau è stato certificato dall’ente cinese TAF/TENAA con il numero di modello OPWW234. Non viene riportato il nome commerciale, ma è molto probabile che si tratti di OnePlus Watch 3: oltre ad alcuni accenni sulle specifiche è presente anche un’immagine, che mostra un look leggermente diverso rispetto a quello dell’attuale versione, con due pulsanti laterali (pare senza la sporgenza di Watch 2). In base a quanto emerso dalla certificazione pare che si tratterà di un indossabile con connettività 4G LTE, con supporto eSIM. Ovviamente non mancheranno GPS, NFC e Bluetooth, mentre la batteria dovrebbe essere un’unità da 500 mAh con ricarica da 10W (stando all’ente cinese 3C).

Presunto Watch 3 – Crediti: TAF/TENAA Watch 2 – Crediti: OnePlus

In precedenza abbiamo già parlato delle possibili novità di OnePlus Watch 3: stando ai leak, l’orologio dovrebbe avere dalla sua lo Snapdragon Wear W5 Gen 2, chipset per indossabili ancora inedito. Non ci sono ancora informazioni sulle tempistiche: di recente si è parlato dei ritardi nell’uscita di OnePlus Pad 2 e OPPO Pad 3 e non è da escludere che manchino ancora diversi mesi al debutto.

