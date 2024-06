Samsung Galaxy Watch 7 potrebbe avere tantissima memoria interna

Finora si è parlato principalmente di schermi, di processori e di batterie, ma una delle novità “nascoste” della serie Samsung Galaxy Watch 7 potrebbe essere un’altra. La notizia arriva direttamente da Amazon, piattaforma su cui di tanto in tanto trapelano i prodotti che stanno per essere lanciati in commercio. Il prossimo orologio di Samsung ha erroneamente fatto la sua apparizione nel database dell’e-commerce di Jeff Bezos, e lo ha fatto con alcune delle sue specifiche tecniche.

Una delle grandi novità di Samsung Galaxy Watch 7 sarebbe la memoria interna

Mettiamo le mani in avanti: essendo uno screenshot, la sua veridicità è tutt’altro che certa, pertanto prendetelo con le pinze. Consultando l’inserzione, notiamo che è quella relativa alla variante da 40 mm in colorazione Cream di quello che dovrebbe essere il modello base di Samsung Galaxy Watch 7. Fra i dati riportati appare un dettaglio importante, ovvero il taglio di memoria interna ROM che aumenterebbe a ben 128 GB.

Se fosse vero, sarebbe un salto in avanti decisamente considerevole, ricordando che gli attuali Samsung Galaxy Watch 6 e Watch 6 Classic si fermano a più modesti 16 GB di memoria. E anche se si guarda alla concorrenza, Apple Watch Serie 9 ed Apple Watch Ultra 2 non vanno oltre i 64 GB.

Il leak non si ferma qui, perché fra le caratteristiche sottolineate dall’inserzione vediamo confermata la presenza del “primo chipset a 3 nm“, che sappiamo sarà l’Exynos W1000. È indicata anche il nuovo sensore BioActiveSensor 2 per il monitoraggio della salute, che sarà aiutato dall’introduzione anche su smartwatch Samsung delle funzioni d’intelligenza artificiale.

Probabilmente questo miglioramento hardware e software si tramuterà in un aumento dei prezzi, anche se chi vorrà spendere di più potrà rivolgersi al più costoso Samsung Galaxy Watch Ultra.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

⭐️