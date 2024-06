Netflix diventa GRATIS? Si pensa ad un nuovo piano

Nel corso degli ultimi anni abbiamo visto che la pubblicità stia trovando sempre più spazio sui servizi di streaming online, con abbonamenti a prezzi più bassi che permettono agli utenti di accedere ai contenuti in cambio della visione di spot pubblicitari. Per Netflix, però, sembra che questa strategia non sia abbastanza remunerativa e molto presto potrebbe proporre agli utenti un nuovo piano gratis, accompagnato però dalla pubblicità.

Netflix potrebbe introdurre un nuovo piano Gratis con Pubblicità

Crediti: Canva

Stando alle indiscrezioni riportate da Bloomberg, il colosso statunitense dello streaming online non sarebbe soddisfatto dei ricavi ottenuti dagli attuali piani in abbonamento con pubblicità e per questo motivo starebbe pensando ad una vera e propria rivoluzione: molto presto Netflix potrebbe diventare gratis, ma con degli spot pubblicitari ad accompagnare i contenuti visti.

La compagnia starebbe pensando a questa svolta principalmente per il mercato europeo e quello asiatico, quindi l’eventuale Piano Gratis con pubblicità potrebbe arrivare subito anche in Italia. Un esperimento del genere era stato già condotto in Kenya, ma fu cancellato dopo appena un’anno: la speranza quindi è che questa volta possa ottenere maggiore successo nel resto del mondo.

Non sappiamo ancora quando e se il nuovo Piano Gratis di Netflix diventerà realtà, ma questa potrebbe essere finalmente una buona notizia dopo tanto tempo per gli utenti appassionati di cinema e serie TV.

